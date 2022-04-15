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Джек Лауден
Джек Лауден
Jack Lowden
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Джек Лауден
Jack Lowden
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Дата рождения
2 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Челмсфорд, Эссекс, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джека Лаудена
Родился 2 июня 1990 года. Челмсфорд, Великобритания.
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Фильмография Джека Лаудена
Родовое проклятие
драма, ужасы, мистика
2020, Великобритания
4.0
Бойцовская семейка
биография, драма, комедия
2019, США / Великобритания
7.0
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
Калибр
драма, триллер
2018, Великобритания
6.0
Англия принадлежит мне
драма, биография
2017, Великобритания
5.0
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.0
Отрицание
драма, биография, исторический
2016, США / Великобритания
6.0
Соединенное королевство
драма, исторический
2016, Великобритания
6.0
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15 апреля 2022 11:53
Представлен постер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Драма о последних днях жизни Аль Капоне выходит уже 12 мая.
Написать
4 мая 2020 09:19
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