Американский драматический мини-сериал «Весь невидимый нам свет» снят по одноименному бестселлеру Энтони Дорра, удостоенного Пулитцеровской премии в 2015 году. Действие разворачивается в период Второй мировой войны. Незрячая девочка по имени Мари-Лору живет во Франции во времена, когда столица оккупирована фашистами. Ее отец Даниэль Леблан служит слесарем в Музее естественной истории Парижа. Мужчина хочет обеспечить своей дочери как можно больше независимости, но при этом и защитить ее от опасностей.