Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рейтинги
мало голосов
Оцените
0 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Весь невидимый нам свет
Весь невидимый нам свет ( - …) All the Light We Cannot See
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Американский драматический мини-сериал «Весь невидимый нам свет» снят по одноименному бестселлеру Энтони Дорра, удостоенного Пулитцеровской премии в 2015 году. Действие разворачивается в период Второй мировой войны. Незрячая девочка по имени Мари-Лору живет во Франции во времена, когда столица оккупирована фашистами. Ее отец Даниэль Леблан служит слесарем в Музее естественной истории Парижа. Мужчина хочет обеспечить своей дочери как можно больше независимости, но при этом и защитить ее от опасностей. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хью Лори
Хью Лори
Марк Руффало
Марк Руффало
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Немецкий актер Луис Хофманн получил ведущую мужскую роль в экранизации романа «Весь невидимый нам
Немецкий актер Луис Хофманн получил ведущую мужскую роль в экранизации романа «Весь невидимый нам
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши