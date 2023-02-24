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Постер к сериалу Юджин Леви: Путешественник поневоле
Постер к сериалу Юджин Леви: Путешественник поневоле
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Юджин Леви: Путешественник поневоле

Юджин Леви: Путешественник поневоле (2023 - …)

The Reluctant Traveler 12+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 34 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 4 часа 32 минуты
О чем сериал

Главным действующим лицом является Юджин Леви, который посещает самые красивые и интересные места в мире. Он путешествует по Коста-Рике, Финляндии, Италии, Японии, Мальдивам, Португалии, Южной Африке и Соединенным Штатам Америки, исследуя гостиницы с необычным дизайном и многие уникальные достопримечательности. Юджин знакомится с особенностями национальной кухни и культуры той или иной страны, много общается с местными жителями и старается представить нетрадиционный взгляд на известные туристические места. 

Юджин Леви: Путешественник поневоле - трейлер первого сезона
Юджин Леви: Путешественник поневоле
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юджин Леви
Юджин Леви
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Юджин Леви: Путешественник поневоле - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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