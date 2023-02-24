Главным действующим лицом является Юджин Леви, который посещает самые красивые и интересные места в мире. Он путешествует по Коста-Рике, Финляндии, Италии, Японии, Мальдивам, Португалии, Южной Африке и Соединенным Штатам Америки, исследуя гостиницы с необычным дизайном и многие уникальные достопримечательности. Юджин знакомится с особенностями национальной кухни и культуры той или иной страны, много общается с местными жителями и старается представить нетрадиционный взгляд на известные туристические места.