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Леди-викторина
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Леди-викторина, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 ноября 2023
Премьера в мире 3 ноября 2023
Возраст 18+
Стрим-сервис Hulu
Режиссер
Джессика Ю
Джессика Ю
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Аквафина
Аквафина
Сандра О
Сандра О
Все актеры и съемочная группа
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Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина» Актрисы сыграли сестер, которые вынуждены срочно найти крупную сумму денег, чтобы оплатить долги своей связавшейся с гангстерами матери.
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8 сентября 2023 15:45
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