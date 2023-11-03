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Леди-викторина
Quiz Lady
Леди-викторина, 2023
2023 / США
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 ноября 2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Возраст
18+
Стрим-сервис
Hulu
Режиссер
Джессика Ю
В ролях
Уилл Феррелл
Холланд Тейлор
Джейсон Шварцман
Аквафина
Сандра О
Все актеры и съемочная группа
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Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина»
Актрисы сыграли сестер, которые вынуждены срочно найти крупную сумму денег, чтобы оплатить долги своей связавшейся с гангстерами матери.
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8 сентября 2023 15:45
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