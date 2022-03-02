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Наоми Уоттс

Naomi Watts
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс Naomi Watts
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Дата рождения
28 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Николь Кидман
Николь Кидман
близкие подруги Хит Леджер
Хит Леджер
были в отношениях с 2002 по 2004 Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
были в браке с 2005 по 2016
Биография Наоми Уоттс

Наоми Эллен Уоттс – англо-австралийская актриса и продюсер, родилась 28 сентября 1968 в г. Шорхэм, графство Кент, Великобритания. Лучшие картины: «21 грамм», «Убить президента» «Развод», «Взломщики сердец», «Останься».

Мать Наоми Мифаннви Робертс занималась продажей антиквариата, а отец Питер Уоттс до 1974 года был тур-менеджером группы Pink Floyd. У актрисы есть старший брат Бенджамин. В возрасте четырех лет Наоми пережила развод родителей, а в возрасте семи - смерть отца от передозировки героина. Мать будущей актрисы в поисках лучшей жизни для себя и своих детей переезжала из города в город и в итоге приняла решение покинуть Англию, уехав в Австралию, Сидней, откуда родом ее мать. Будущей актрисе на тот момент было уже 14.

В Сиднее Мифаннви Робертс играла в местном любительском театре, и уже в детстве Наоми вслед за матерью увлеклась актерством. Наоми окончила школу актерского мастерства и начала участвовать в прослушиваниях. На одном из них она познакомилась с Николь Кидман, с которой они состоят в теплых дружеских отношениях по сей день.

Роли Наоми Уоттс

Актерским дебютом Уоттс была небольшая роль в ленте «Только ради любви» (1986). После выхода фильма Наоми захотелось попробовать себя в модельном бизнесе, и она устроилась через агентство на работу в Японию. Спустя год, проведенный в этой сфере, девушка поняла, что карьера модели не для нее и вернулась домой, где устроилась «по другую сторону» бизнеса – стала корреспондентом журнала мод. Однако и эта профессия не приносила ей должного удовлетворения, и Наоми осознала, что все же хочет быть актрисой. В 1991 году Уоттс получила эпизодическую роль в картине Джона Дайгана «Флирт», где также снимались Николь Кидман и Тэнди Ньютон. После выхода фильма Дайган предложил Наоми сняться в следующей его работе - картине «Безбрежное Саргассово море» (1992).

Год спустя Уоттс переехала в Лос-Анджелес и дебютировала в Голливуде в киноленте «Дневной сеанс» (1993). К тому времени Наоми сыграла еще в нескольких фильмах («Танкистка», «Дети кукурузы-4», «Честная куртизанка», «Чужая планета» и др.), однако обрести актрисе девушке не удавалось. Прорывом в карьере для Наоми Уоттс оказался фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», в котором актриса сыграла девушку с необычным раздвоением личности. Это была ее первая «звездная роль». Картина была номинирована на «Оскар» и получила премию за «Лучшую режиссуру», а Наоми Уоттс была вручена престижная награда ассоциации американских кинокритиков. После успеха «Малхолланд Драйв» актриса снялась в главной роли в картине «Элли Паркер» (2001) и за эту роль получила награду «Лучшая актриса короткометражных фильмов» на фестивале в Сандэнсе. Далее Уоттс сыграла главную роль журналистки Рэйчел Келлер в триллере «Звонок» (2002), мировые кассовые сборы которого составили 250 миллионов долларов. Несколько удачных ролей подряд закрепили за актрисой репутацию звезды экрана, и девушке стало поступать огромное количество предложений.

В 2005 на экраны вышел фильм «Кинг Конг» Питера Джексона, где Уоттс исполнила роль Энн Дэрроу, возлюбленной огромной обезьяны. Актриса не испугалась сыграть культовую роль, которую до нее играли Фэй Рэй и Джессика Лэнг. В 2006 Наоми Уоттс снялась в фильме «Разрисованная вуаль» (экранизации одноименного романа Сомерсета Моэма), а также выступила его сопродюсером. Позже в этом же году актриса озвучила Крольчиху Сьюзан в психологическом триллере Дэвида Линча «Внутренняя империя». Среди последних кинокартин с ее участием – «Дивергент, глава 3: За стеной», «Взаперти», «Кровопускатель». В 2017 году Наоми появится на экранах сразу в нескольких фильмах.

Личная жизнь Наоми Уоттс

Актриса была в отношениях с режиссером Даниелем Кирби, сценаристом Джеффом Сминги, режиссером Стивеном Хопкинсом и актером Хитом Леджером. В 2005 году у Наоми закрутился роман с актером и режиссером Ливом Шрайбером. У пары есть двое сыновей: Александр Пит и Семюэль Кай. Спустя 10 лет семейной жизни, в 2016 году пара рассталась друзьями.

Интересные факты о Наоми Уоттс

- Наоми Уоттс вегетарианка

- C 2006 актриса является послом доброй воли Объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)

- Наоми панически боится глубоких водоемов. В 14 лет ее чудом спас брат Бен, когда актриса попала в обратное океанское течение, уносящее ее от берега на огромной скорости

Фильмография Наоми Уоттс
Гонка со временем
Гонка со временем
триллер 2021, США
4.0
Лебединая песня
Лебединая песня
фантастика, драма 2021, США
8.0
История семьи Блум
История семьи Блум
драма, мелодрама 2020, Австралия / США
6.0
День курка
День курка
боевик, триллер, фантастика 2020, США
6.0
Люче
Люче
драма 2019, США
6.0
Самоизоляция
Самоизоляция
триллер, драма, детектив 2019, США
4.0
Молодые хулиганы
анимация, мюзикл, приключения 2018, США
0.0
Офелия
Офелия
драма, мелодрама 2018, США
6.0
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Фотографии Наоми Уоттс Все фотографии
Наоми Уоттс Наоми Уоттс Наоми Уоттс Наоми Уоттс
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Альпинистка Наоми Уоттс спасает незнакомца в трейлере триллера о выживании «Бесконечная буря» В основу фильма легла реальная история.
Написать
2 марта 2022 13:05
Наоми Уоттс и немецкий дог сыграют главные роли в экранизации книги Сигрид Нуньес «Друг» Это будет история о любви, дружбе и исцелении.
Написать
10 февраля 2022 10:51
Наоми Уоттс спешит спасти своего сына в трейлере триллера «Гонка со временем» Снял картину автор боевика «Солт».
Написать
21 января 2022 11:56
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Связи
Николь Кидман
Николь Кидман Nicole Kidman
близкие подруги Хит Леджер
Хит Леджер Heath Ledger
были в отношениях с 2002 по 2004 Лив Шрайбер
Лив Шрайбер Liev Schreiber
были в браке с 2005 по 2016
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