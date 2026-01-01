Наоми Эллен Уоттс – англо-австралийская актриса и продюсер, родилась 28 сентября 1968 в г. Шорхэм, графство Кент, Великобритания. Лучшие картины: «21 грамм», «Убить президента» «Развод», «Взломщики сердец», «Останься».

Мать Наоми Мифаннви Робертс занималась продажей антиквариата, а отец Питер Уоттс до 1974 года был тур-менеджером группы Pink Floyd. У актрисы есть старший брат Бенджамин. В возрасте четырех лет Наоми пережила развод родителей, а в возрасте семи - смерть отца от передозировки героина. Мать будущей актрисы в поисках лучшей жизни для себя и своих детей переезжала из города в город и в итоге приняла решение покинуть Англию, уехав в Австралию, Сидней, откуда родом ее мать. Будущей актрисе на тот момент было уже 14.

В Сиднее Мифаннви Робертс играла в местном любительском театре, и уже в детстве Наоми вслед за матерью увлеклась актерством. Наоми окончила школу актерского мастерства и начала участвовать в прослушиваниях. На одном из них она познакомилась с Николь Кидман, с которой они состоят в теплых дружеских отношениях по сей день.

Роли Наоми Уоттс

Актерским дебютом Уоттс была небольшая роль в ленте «Только ради любви» (1986). После выхода фильма Наоми захотелось попробовать себя в модельном бизнесе, и она устроилась через агентство на работу в Японию. Спустя год, проведенный в этой сфере, девушка поняла, что карьера модели не для нее и вернулась домой, где устроилась «по другую сторону» бизнеса – стала корреспондентом журнала мод. Однако и эта профессия не приносила ей должного удовлетворения, и Наоми осознала, что все же хочет быть актрисой. В 1991 году Уоттс получила эпизодическую роль в картине Джона Дайгана «Флирт», где также снимались Николь Кидман и Тэнди Ньютон. После выхода фильма Дайган предложил Наоми сняться в следующей его работе - картине «Безбрежное Саргассово море» (1992).

Год спустя Уоттс переехала в Лос-Анджелес и дебютировала в Голливуде в киноленте «Дневной сеанс» (1993). К тому времени Наоми сыграла еще в нескольких фильмах («Танкистка», «Дети кукурузы-4», «Честная куртизанка», «Чужая планета» и др.), однако обрести актрисе девушке не удавалось. Прорывом в карьере для Наоми Уоттс оказался фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», в котором актриса сыграла девушку с необычным раздвоением личности. Это была ее первая «звездная роль». Картина была номинирована на «Оскар» и получила премию за «Лучшую режиссуру», а Наоми Уоттс была вручена престижная награда ассоциации американских кинокритиков. После успеха «Малхолланд Драйв» актриса снялась в главной роли в картине «Элли Паркер» (2001) и за эту роль получила награду «Лучшая актриса короткометражных фильмов» на фестивале в Сандэнсе. Далее Уоттс сыграла главную роль журналистки Рэйчел Келлер в триллере «Звонок» (2002), мировые кассовые сборы которого составили 250 миллионов долларов. Несколько удачных ролей подряд закрепили за актрисой репутацию звезды экрана, и девушке стало поступать огромное количество предложений.

В 2005 на экраны вышел фильм «Кинг Конг» Питера Джексона, где Уоттс исполнила роль Энн Дэрроу, возлюбленной огромной обезьяны. Актриса не испугалась сыграть культовую роль, которую до нее играли Фэй Рэй и Джессика Лэнг. В 2006 Наоми Уоттс снялась в фильме «Разрисованная вуаль» (экранизации одноименного романа Сомерсета Моэма), а также выступила его сопродюсером. Позже в этом же году актриса озвучила Крольчиху Сьюзан в психологическом триллере Дэвида Линча «Внутренняя империя». Среди последних кинокартин с ее участием – «Дивергент, глава 3: За стеной», «Взаперти», «Кровопускатель». В 2017 году Наоми появится на экранах сразу в нескольких фильмах.

Личная жизнь Наоми Уоттс

Актриса была в отношениях с режиссером Даниелем Кирби, сценаристом Джеффом Сминги, режиссером Стивеном Хопкинсом и актером Хитом Леджером. В 2005 году у Наоми закрутился роман с актером и режиссером Ливом Шрайбером. У пары есть двое сыновей: Александр Пит и Семюэль Кай. Спустя 10 лет семейной жизни, в 2016 году пара рассталась друзьями.