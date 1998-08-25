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Шулера Шулера
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Шулера, 1998

1998 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Студент юридического факультета Майк Макдермотт проигрывает все свои сбережения  в покер владельцу российского клуба Тедди КГБ. Тогда Майк отворачивается от карт, уделяя внимание изучению права и своей подруге Джо, которая обеспокоена выходом из тюрьмы бывшего приятеля Майка по азартным играм, Лестера. Тот быстро убеждает Майка вернуться в покер, чтобы помочь ему оплатить тюремный долг. Чтобы достать 15 тысяч долларов всего за пять дней, друзья окунаются в мир подпольных казино и безжалостных гангстеров. Так начинается их беспрерывный марафон азартных игр без еды и сна, который приближается к окончательной конфронтации с Тедди КГБ…

  • Перед съемками Мэтт Дэймон и Эдвард Нортон сыграли в турнире чемпионата по Техасскому холдему с бай-ином в 10 тысяч долларов на Мировом чемпионате покера 1998 года в Лас-Вегасе. В первый день у Дэймона были карманные короли, но он был нокаутирован легендой покера Дойлом Брансоном, у которого были карманные тузы.
  • Эдвард Нортон импровизировал несколько реплик Лестера. Среди них была фраза «Она слишком быстро скрестила ноги» – цитата из фильма «Китайский квартал»
  • Имя персонажа Тома Олдриджа, судьи Мариначчи, является отсылкой к имени известного консультанту по покеру, Джонни Мариначчи.

В подпольных клубах Нью-Йорка идет крупная игра. Здесь свои правила и особые ставки. Тут можно потерять все, но если повезет, обеспечить будущее.

Майк обладал потрясающим чутьем и шикарными мозгами. Червь был тертым шулером и крутил колоду, как бог. Он только вышел из тюрьмы, и с него требовали в пятидневный срок отдать старый долг — 15 тысяч долларов. У друзей был только один, слишком рискованный путь: играть в грязную игру!

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 25 августа 1998
Премьера в мире 25 августа 1998
Возраст 16+
Режиссер
Джон Дал
Джон Дал
В ролях
Брайан Коппелмэн
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Все актеры и съемочная группа
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Шулера
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