Шулера, 1998

Студент юридического факультета Майк Макдермотт проигрывает все свои сбережения в покер владельцу российского клуба Тедди КГБ. Тогда Майк отворачивается от карт, уделяя внимание изучению права и своей подруге Джо, которая обеспокоена выходом из тюрьмы бывшего приятеля Майка по азартным играм, Лестера. Тот быстро убеждает Майка вернуться в покер, чтобы помочь ему оплатить тюремный долг. Чтобы достать 15 тысяч долларов всего за пять дней, друзья окунаются в мир подпольных казино и безжалостных гангстеров. Так начинается их беспрерывный марафон азартных игр без еды и сна, который приближается к окончательной конфронтации с Тедди КГБ…
В подпольных клубах Нью-Йорка идет крупная игра. Здесь свои правила и особые ставки. Тут можно потерять все, но если повезет, обеспечить будущее.
Майк обладал потрясающим чутьем и шикарными мозгами. Червь был тертым шулером и крутил колоду, как бог. Он только вышел из тюрьмы, и с него требовали в пятидневный срок отдать старый долг — 15 тысяч долларов. У друзей был только один, слишком рискованный путь: играть в грязную игру!