Шулера, 1998

В подпольных клубах Нью-Йорка идет крупная игра. Здесь свои правила и особые ставки. Тут можно потерять все, но если повезет, обеспечить будущее.

Майк обладал потрясающим чутьем и шикарными мозгами. Червь был тертым шулером и крутил колоду, как бог. Он только вышел из тюрьмы, и с него требовали в пятидневный срок отдать старый долг — 15 тысяч долларов. У друзей был только один, слишком рискованный путь: играть в грязную игру!