Армагеддон, 1998

К Земле стремительно приближается астероид размером с Техас, способный полностью уничтожить любую жизнь на планете. Единственный шанс на выживание – взорвать этого гиганта изнутри с помощью ядерной бомбы. Для того, чтобы пробурить необходимые для боеголовки скважины, NASA обращается к нефтянику Гарри Стэмперу. За небольшой отрезок времени Стэмперу и его команде предстоит совершить почти невозможное – пройти курс подготовки для астронавтов, отправиться в космос и спасти человечество.