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Армагеддон Армагеддон
Киноафиша Фильмы Армагеддон
Armageddon

Армагеддон, 1998

1998 / США
7.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

К Земле стремительно приближается астероид размером с Техас, способный полностью уничтожить любую жизнь на планете. Единственный шанс на выживание – взорвать этого гиганта изнутри с помощью ядерной бомбы. Для того, чтобы пробурить необходимые для боеголовки скважины, NASA обращается к нефтянику Гарри Стэмперу. За небольшой отрезок времени Стэмперу и его команде предстоит совершить почти невозможное – пройти курс подготовки для астронавтов, отправиться в космос и спасти человечество.

  • Главную музыкальную композицию к фильму “I Don’t Want to Miss a Thing” исполнил Стив Тайлер, отец исполнительницы главной женской роли Лив Тайлер.
  • В реальной NASA просмотр “Армагеддона” включен в программу обучения сотрудников, которым предлагается найти в картине как можно больше ошибок и неточностей.
  • Создателям фильма разрешили проводить съемки в реальных тренировочных павильонах NASA, а также на настоящей стартовой площадке, к которой был пристыкован челнок, – по всей видимости, благодаря патриотической окраске ленты.
  • В первые варианты сценария не входила романтическая линия между Эй Джеем (Бен Аффлек) и Грейс (Лив Тайлер). Согласно ряду источников, она была добавлена после кассового успеха “Титаника” Джеймса Кэмерона.

Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо — или совместные усилия лучших из лучших вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?..

7.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 18 августа 1998
Премьера онлайн 4 июня 2021
Премьера в мире 30 июня 1998
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Армагеддон 3 постера
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Армагеддон смотреть онлайн

Армагеддон
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Майкл Бэй рад, что фильм «Армагеддон» предсказал реальную миссию NASA по отражению метеоритов Он уверен, что теперь Земля под защитой. 
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26 ноября 2021 11:39
Брюс Уиллис спасается от коронавируса в костюме из «Армагеддона» Фанаты в комментариях попросили актера спасти мир от пандемии.
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18 мая 2020 15:57
Неожиданно: Кейт Бекинсейл рассказала, что Майкл Бэй заставил Бена Аффлека сделать ради роли Автор «Трансформеров» частенько демонстрирует странное поведение на съемочной площадке.
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