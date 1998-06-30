Армагеддон, 1998

К Земле стремительно приближается астероид размером с Техас, способный полностью уничтожить любую жизнь на планете. Единственный шанс на выживание – взорвать этого гиганта изнутри с помощью ядерной бомбы. Для того, чтобы пробурить необходимые для боеголовки скважины, NASA обращается к нефтянику Гарри Стэмперу. За небольшой отрезок времени Стэмперу и его команде предстоит совершить почти невозможное – пройти курс подготовки для астронавтов, отправиться в космос и спасти человечество.
Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо — или совместные усилия лучших из лучших вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?..