Steven Grlscz Когда я был мальчишкой, я упал с дерева, но сумел схватиться за ветку. Я висел там долго, в ужасе. Тишина и боль в руках. И гул в ушах. А потом я упал. Не помню, что было, когда я коснулся земли. Всё, что я помню теперь — это агония удержания. И потрясающее чувство, потрясающее отпущения.