Загадочному и неотразимому Стивену нужна кровь молодых женщин, чтобы жить. В ней он ищет сущность любви, без этого ингредиента он обречен на медленную гибель.
Он — современный вампир в бесконечных поисках своей единственной возлюбленной. Юные красавицы бессильны перед его чарами, но Стивену нужна та, кто будет любить его беззаветно и страстно.
Когда в жизни Стивена появляется Анна, его чувства впервые находят ответ в ее трепетном сердце, но Анна еще не знает, что своим избранницам в обмен на любовь Стивен может предложить лишь жестокую смерть…
|27 ноября 1998
|Россия
|16+
|27 ноября 1998
|Великобритания
|10 июня 1999
|Германия
|27 ноября 1999
|Греция
|27 ноября 1998
|Казахстан
|7 октября 1999
|США
|27 ноября 1998
|Украина
Джуд Лоу тут на месте абсолютно.