Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мудрость крокодилов
Постер фильма Мудрость крокодилов
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мудрость крокодилов

Мудрость крокодилов

The Wisdom of Crocodiles 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Загадочному и неотразимому Стивену нужна кровь молодых женщин, чтобы жить. В ней он ищет сущность любви, без этого ингредиента он обречен на медленную гибель.

Он — современный вампир в бесконечных поисках своей единственной возлюбленной. Юные красавицы бессильны перед его чарами, но Стивену нужна та, кто будет любить его беззаветно и страстно.

Когда в жизни Стивена появляется Анна, его чувства впервые находят ответ в ее трепетном сердце, но Анна еще не знает, что своим избранницам в обмен на любовь Стивен может предложить лишь жестокую смерть…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 18 ноября 2000
Премьера в мире 27 ноября 1998
Дата выхода
27 ноября 1998 Россия 16+
27 ноября 1998 Великобритания
10 июня 1999 Германия
27 ноября 1999 Греция
27 ноября 1998 Казахстан
7 октября 1999 США
27 ноября 1998 Украина
MPAA R
Сборы в мире $54 836
Производство Goldwyn Films, Film Foundry Partners, Entertainment Film Distributors
Другие названия
The Wisdom of Crocodiles, Immortality, Blodstårar, Brivido di sangue, Die Weisheit der Krokodile, I sofia ton krokodeilon, Immortalité, Krokodillide tarkus, Krokodilok bölcsessége, Krokotiilin kyyneleet, La sabiduría de los cocodrilos, La sagesse des crocodiles, Lágrimas de Crocodilo, Mądrość krokodyli, Mudrost krokodila, Preţul nemuririi, Trí Tuệ Cá Sấu, Η σοφία των κροκοδείλων, Мудрість крокодилів, Мудрость крокодилов, Мъдростта на крокодилите, クロコダイルの涙
Режиссер
По-Чин Леонг
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мудрость крокодилов
Гений 6.9
Гений (2016)
Византия 7.1
Византия (2012)
Сыщик 6.7
Сыщик (2007)
Взлом и проникновение 7.5
Взлом и проникновение (2006)
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины 6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины (2004)
Присутствие духа 5.5
Присутствие духа (1999)
Музыка из другой комнаты 6.3
Музыка из другой комнаты (1998)
Окончательный монтаж 6.0
Окончательный монтаж (1998)
Уайльд 6.9
Уайльд (1997)
Я люблю тебя, я тебя не люблю 5.8
Я люблю тебя, я тебя не люблю (1996)
Цветок кактуса 7.1
Цветок кактуса (1969)
Месть от кутюр 7.3
Месть от кутюр (2015)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Цитаты
Steven Grlscz Когда я был мальчишкой, я упал с дерева, но сумел схватиться за ветку. Я висел там долго, в ужасе. Тишина и боль в руках. И гул в ушах. А потом я упал. Не помню, что было, когда я коснулся земли. Всё, что я помню теперь — это агония удержания. И потрясающее чувство, потрясающее отпущения.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше