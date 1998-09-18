Час пик, 1998

Когда среди бела дня похищают маленькую дочь китайского консула в Лос-Анджелесе, Хан, ее отчаявшийся отец настаивает на том, чтобы вызвать своего старого друга и детектива полиции Гонконга инспектора Ли в США для оказания помощи ФБР в этом расследовании. Однако, поскольку руководители бюро далеко не заинтересованы в том, чтобы какой-то новичок встал у них на пути, они ставят его в пару с детективом полиции Лос-Анджелеса Джеймсом Картером, который должен за ним присматривать. Их обоих это партнерство не очень-то радует, но, если герои смогут разрешить все противоречия, то станут самым эффективным дуэтом во всем Лос-Анджелесе. Смогут ли герои раскрыть это дело и спасти девочку?