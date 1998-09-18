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Rush Hour

Час пик, 1998

1998 / США
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55 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда среди бела дня похищают маленькую дочь китайского консула в Лос-Анджелесе, Хан, ее отчаявшийся отец настаивает на том, чтобы вызвать своего старого друга и детектива полиции Гонконга инспектора Ли в США для оказания помощи ФБР в этом расследовании. Однако, поскольку руководители бюро далеко не заинтересованы в том, чтобы какой-то новичок встал у них на пути, они ставят его в пару с детективом полиции Лос-Анджелеса Джеймсом Картером, который должен за ним присматривать. Их обоих это партнерство не очень-то радует, но, если герои смогут разрешить все противоречия, то станут самым эффективным дуэтом во всем Лос-Анджелесе. Смогут ли герои раскрыть это дело и спасти девочку?

  • Бретт Ратнер – большой поклонник гонконгских фильмов Джеки Чана. Он чувствовал, что американские зрители не будут знакомы с шутками из других фильмов Джеки, и намеренно использовал некоторые из его приколов. Например, сцена, где инспектор Ли случайно хватает грудь Джонсона, является отсылкой к фильму «Мистер Крутой». 
  • Джеки Чан чуть не погиб во время сцены, где его чуть не раздавили металлическими ящиками. Они столкнулись через четверть секунды после того, как он убрал голову. 
  • Афро и усы на значке детектива Картера были добавлены при пост-обработке.

В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунфу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Агенты ФБР обратились к полиции с просьбой выделить им самого никчемного сотрудника, чтобы тот взял китайца на себя и показал ему достопримечательности, а главное, не позволил вмешиваться в их дела. Им оказывается самый болтливый полицейский Картер. Естественно, после ряда разногласий и недоразумений они объединяют усилия и всерьез берутся за вызволение заложницы.

8.1 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 18 сентября 1998
Премьера в мире 18 сентября 1998
Возраст 12+
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Кен Люн
Кен Люн
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Роберт Литман
Джулия Хсю
Все актеры и съемочная группа
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Час пик

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:31
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:16
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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55 голосов
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саундтрек фильма Час пик
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