Час пик, 1998

Когда среди бела дня похищают маленькую дочь китайского консула в Лос-Анджелесе, Хан, ее отчаявшийся отец настаивает на том, чтобы вызвать своего старого друга и детектива полиции Гонконга инспектора Ли в США для оказания помощи ФБР в этом расследовании. Однако, поскольку руководители бюро далеко не заинтересованы в том, чтобы какой-то новичок встал у них на пути, они ставят его в пару с детективом полиции Лос-Анджелеса Джеймсом Картером, который должен за ним присматривать. Их обоих это партнерство не очень-то радует, но, если герои смогут разрешить все противоречия, то станут самым эффективным дуэтом во всем Лос-Анджелесе. Смогут ли герои раскрыть это дело и спасти девочку?
В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунфу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Агенты ФБР обратились к полиции с просьбой выделить им самого никчемного сотрудника, чтобы тот взял китайца на себя и показал ему достопримечательности, а главное, не позволил вмешиваться в их дела. Им оказывается самый болтливый полицейский Картер. Естественно, после ряда разногласий и недоразумений они объединяют усилия и всерьез берутся за вызволение заложницы.