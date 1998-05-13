Далекие голоса, застывшие жизни, 1988

Ливерпуль 40-50-х. В день свадьбы невеста сожалеет, что отец не дожил до этого дня. Папа был алкологиком-психопатом, с необъяснимыми приступами нежности мог избить детей, а потом трепетно оберегать их сон. Простая и недоступная пониманию жизнь, просеянная через старые фотографии. Все становится загадочным без нажима: красноречиво немые вещи и пустяковые песни о главном.



Под них мы благополучно проспали половину жизни. Какой смысл все это показывать и травить душу? Дэвис аккуратно отслаивает песни от исполнявших их людей. Oн показывает, что музыка, к которой герои прикипели всей душой, не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит с их жизнями. Раз потянув за одну нитку, Дэвис задел какой-то важный нерв.



И вот уже вместе с песнями от прожитых жизней отваливаются слова, разговоры, голоса, интонации. Мы стоим в пустом доме, где до сих пор гуляет чье-то эхо. Эффект дежа вю намекает на то, что тебя тоже здесь никогда не будет. Всего через несколько лет из этой атмосферы вырастет музыка «Битлз», и мир изменится навсегда.