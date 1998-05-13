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Далекие голоса, застывшие жизни
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Distant Voices, Still Lives

Далекие голоса, застывшие жизни, 1988

1988 / Великобритания / ФРГ
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Ливерпуль 40-50-х. В день свадьбы невеста сожалеет, что отец не дожил до этого дня. Папа был алкологиком-психопатом, с необъяснимыми приступами нежности мог избить детей, а потом трепетно оберегать их сон. Простая и недоступная пониманию жизнь, просеянная через старые фотографии. Все становится загадочным без нажима: красноречиво немые вещи и пустяковые песни о главном.

Под них мы благополучно проспали половину жизни. Какой смысл все это показывать и травить душу? Дэвис аккуратно отслаивает песни от исполнявших их людей. Oн показывает, что музыка, к которой герои прикипели всей душой, не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит с их жизнями. Раз потянув за одну нитку, Дэвис задел какой-то важный нерв.

И вот уже вместе с песнями от прожитых жизней отваливаются слова, разговоры, голоса, интонации. Мы стоим в пустом доме, где до сих пор гуляет чье-то эхо. Эффект дежа вю намекает на то, что тебя тоже здесь никогда не будет. Всего через несколько лет из этой атмосферы вырастет музыка «Битлз», и мир изменится навсегда.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 13 мая 1998
Премьера в мире 13 мая 1988
Возраст 16+
Режиссер
Теренс Дэвис
В ролях
Фрида Доуи
Пит Постлетуэйт
Лоррейн Эшборн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Далекие голоса, застывшие жизни 2 постера
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