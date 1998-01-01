Осень 1968 года. Случайное знакомство Нади с Андреем, в кинотеатре на фильме "Три тополя на Плющихе". История разворачивается стремительно, любовь с первого взгляда, они счастливы, мелодии "битлов", но местные чекисты не дремлют, за Андреем ведется слежка, еще из самой Москвы, откуда он сбежал, за распространения листовок "антисоветского содержания". Бедную Надю начинают преследовать, пытаясь заставить работать на КГБ...
|1 января 1998
|Россия
|12+
|14 февраля 1998
|Казахстан
|14 февраля 1998
|Украина