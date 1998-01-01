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Постер фильма Тоталитарный роман
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Киноафиша Фильмы Тоталитарный роман

Тоталитарный роман

Totalitarnyy roman 18+
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О фильме

Осень 1968 года. Случайное знакомство Нади с Андреем, в кинотеатре на фильме "Три тополя на Плющихе". История разворачивается стремительно, любовь с первого взгляда, они счастливы, мелодии "битлов", но местные чекисты не дремлют, за Андреем ведется слежка, еще из самой Москвы, откуда он сбежал, за распространения листовок "антисоветского содержания". Бедную Надю начинают преследовать, пытаясь заставить работать на КГБ...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Дата выхода
1 января 1998 Россия 12+
14 февраля 1998 Казахстан
14 февраля 1998 Украина
Производство A.K.V., Госкино
Другие названия
Totalitarnyy roman, Тоталитарный роман
Режиссер
Вячеслав Сорокин
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Александр Лыков
Александр Лыков
Галина Бокашевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
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