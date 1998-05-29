Начало восьмидесятых, Нью — Йорк, Манхэттен. Здесь сотни клубов и дискотек, которые каждый вечер заполняются молодыми людьми. Кто-то идет сюда за острыми ощущениями, кто-то ищет новых знакомств, кто-то просто отдыхает и танцует под заводные ритмы диско. Среди постоянных посетителей клубов — две подруги, Алиса и Шарлотта. Вчерашние выпускницы колледжа, они впервые вышли во взрослую жизнь. В лабиринтах будней и праздников им еще предстоит ответить на главные вопросы жизни: как обрести себя, как сохранить первую настоящую любовь, как не потерять друзей и что нужно сделать, чтобы счастливое время диско продлилось как можно дольше.
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