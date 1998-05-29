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Постер фильма Последние дни диско
6.7
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6.7

Последние дни диско

, 1998
The Last Days of Disco
США / комедия, мюзикл, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Последние дни диско
6.7

О фильме

Начало восьмидесятых, Нью — Йорк, Манхэттен. Здесь сотни клубов и дискотек, которые каждый вечер заполняются молодыми людьми. Кто-то идет сюда за острыми ощущениями, кто-то ищет новых знакомств, кто-то просто отдыхает и танцует под заводные ритмы диско. Среди постоянных посетителей клубов — две подруги, Алиса и Шарлотта. Вчерашние выпускницы колледжа, они впервые вышли во взрослую жизнь. В лабиринтах будней и праздников им еще предстоит ответить на главные вопросы жизни: как обрести себя, как сохранить первую настоящую любовь, как не потерять друзей и что нужно сделать, чтобы счастливое время диско продлилось как можно дольше.

В ролях

Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Alice
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Charlotte
Крис Эйгеман
Des
Мэтт Кислар
Josh
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Tom
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Nina
Мэтт Росс
Мэтт Росс
Dan
Маккензи Эстин
Маккензи Эстин
Jimmy
Тэра Субкофф
Holly
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс
Van
Режиссер Уит Стиллман
Сценарист Уит Стиллман
Композитор Марк Суоццо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 29 мая 1998
Дата выхода
29 мая 1998 Россия 16+
10 сентября 1998 Австралия
4 сентября 1998 Великобритания
21 октября 1999 Германия 12
16 октября 1998 Ирландия
29 мая 1998 Казахстан
12 июня 1998 США
29 мая 1998 Украина
25 сентября 1999 Франция
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $3 020 783
Производство Castle Rock Entertainment, Polygram Filmed Entertainment, Westerly Films
Другие названия
The Last Days of Disco, Les derniers jours du disco, Los últimos días de la música disco, A diszkó végnapjai, As Noites Loucas do Disco, Kraj disko ere, Last Days of Disco - Nachts wird Geschichte gemacht, Los últimos días del disco, O Fim da Era Discoteca, Os Últimos Embalos da Disco, Paskutinės disko stiliaus dienos, Posledné dni diska, Rytmy nocy, Ultimele zile disco, Οι τελευταίες ημέρες της ντίσκο, Στους ρυθμούς της ντίσκο, Последние дни диско, Последните дни на диското, 디스코의 마지막 날, ラスト・デイズ・オブ・ディスコ, Poslední dny disca

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Josh Neff Диско никогда не закончится. Оно всегда будет жить в наших умах и сердцах. Что-то такое, что было таким большим, таким важным и таким классным, никогда не умрёт. О, несколько лет — может быть, много лет — его будут считать устаревшим и смешным. Его будут искажать, карикатурить и высмеивать, или — что хуже — полностью игнорировать. Люди будут смеяться над Джоном Траволтой, Оливией Ньютон-Джон, белыми костюмами из полиэстера и платформами, и над тем, как люди делают *вот так*
[делает позу из диско]
Josh Neff , но мы не имели к этому никакого отношения и всё равно любили диско. Те, кто не понимал, никогда не поймут: диско было гораздо больше и гораздо лучше всего этого. Диско было слишком крутым и слишком весёлым, чтобы исчезнуть навсегда! Оно обязательно вернётся когда-нибудь. Я просто надеюсь, что это случится при нашей жизни.
[Дез, Шарлотта, Дэн и Вэн смотрят на Джоша, как на сумасшедшего]
Josh Neff ...Извините, у меня сегодня днём собеседование, я просто пытался себя подзарядить, но... большую часть того, что я сказал, я, эм... правда считаю.

Отзывы о фильме

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