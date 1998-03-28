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Князь Юрий Долгорукий
Киноафиша Фильмы Князь Юрий Долгорукий

Князь Юрий Долгорукий, 1998

1998 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

XII век. Князь Суздальский Юрий Долгорукий пытается объединить русские земли. Его стремлениям противятся боярин Кучка, живущий на территории нынешней Москвы, киевский князь Изяслав. После неудачной попытки договориться, во время ссоры воины Юрия убивают Кучку. Долгорукий присоединяет его владения и начинает строить на месте села Кучки Кремль. Сестра и дочь Кучки, возлюбленная Изяслава, переехав в Суздаль плетут интриги, пытаясь влиять на Юрия. В ход пускается женское коварство: сестра Кучки пытается соблазнить холостого князя, а дочь соглашается выйти замуж за влюбленного в нее сына Юрия — Андрея Боголюбского. Дело доходит до попытки отравить Долгорукого, однако смертоносную чашу выпивает любящая Юрия наложница. В решающем сражении Долгорукий разбивает войско Изяслава — и земли, наконец, объединяются вокруг Москвы...

3.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 28 марта 1998
Премьера в мире 28 марта 1998
Возраст 0+
Режиссер
Сергей Тарасов
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Аристарх Ливанов
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Оксана Игнатова
Борис Химичев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Князь Юрий Долгорукий 1 постер
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