Князь Юрий Долгорукий, 1998

XII век. Князь Суздальский Юрий Долгорукий пытается объединить русские земли. Его стремлениям противятся боярин Кучка, живущий на территории нынешней Москвы, киевский князь Изяслав. После неудачной попытки договориться, во время ссоры воины Юрия убивают Кучку. Долгорукий присоединяет его владения и начинает строить на месте села Кучки Кремль. Сестра и дочь Кучки, возлюбленная Изяслава, переехав в Суздаль плетут интриги, пытаясь влиять на Юрия. В ход пускается женское коварство: сестра Кучки пытается соблазнить холостого князя, а дочь соглашается выйти замуж за влюбленного в нее сына Юрия — Андрея Боголюбского. Дело доходит до попытки отравить Долгорукого, однако смертоносную чашу выпивает любящая Юрия наложница. В решающем сражении Долгорукий разбивает войско Изяслава — и земли, наконец, объединяются вокруг Москвы...