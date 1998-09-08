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Елизавета Елизавета
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Elizabeth

Елизавета, 1998

1998 / Великобритания
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После смерти Марии I Тюдор на престол восходит ее сестра Елизавета. При дворе королева тут же обретает могущественного врага - герцога Норфолка. Однако есть у Елизаветы и союзники - одним из них оказывается ее возлюбленный Роберт Дадли. Советники королевы настаивают на том, чтобы она позабыла о зове сердца и вступила в политически выгодный брак. Давление со стороны царедворцев, бесконечные заговоры и покушения, конфликт с Ватиканом после провозглашения Англии протестантской державой - все это не не сломило молодую правительницу, а сделало ее сильнее.

  • В 1998 году Кейт Бланшетт была номинирована на премию “Оскар” за роль Елизаветы. Интересно, что в этой же категории соперницей Кейт стала Джуди Денч, исполнившая роль Елизаветы I в фильме “Влюбленный Шекспир” (1998). К слову, в обеих картинах сыграл Джозеф Файнс. 
  • В эпизодических ролях в фильме появились дети продюсера Элисон Оуэн - Алфи Аллен, впоследствии сыгравший Теона Грейджоя в “Игре престолов”, и Лили Аллен, ставшая певицей. 
  • Изначально на главную роль рассматривалась кандидатура Николь Кидман. 
  • В “Елизавете” Джон Гилгуд в третий раз появился на экране в образе Папы Римского.  Ранее актер сыграл понтифика в драме “Башмаки рыбака” (1968) и исторической картине “Алое и черное” (1983).

Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католичка, умирает, и королевой становится юная Елизавета (дочь Генриха и Анны Болейн). Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский. Елизавета решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой и самой талантливой женщиной.

8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 8 сентября 1998
Премьера в мире 8 сентября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Шекхар Капур
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Фанни Ардан
Фанни Ардан
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Елизавета
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6 октября 2021 17:49
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