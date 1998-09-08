Елизавета, 1998

После смерти Марии I Тюдор на престол восходит ее сестра Елизавета. При дворе королева тут же обретает могущественного врага - герцога Норфолка. Однако есть у Елизаветы и союзники - одним из них оказывается ее возлюбленный Роберт Дадли. Советники королевы настаивают на том, чтобы она позабыла о зове сердца и вступила в политически выгодный брак. Давление со стороны царедворцев, бесконечные заговоры и покушения, конфликт с Ватиканом после провозглашения Англии протестантской державой - все это не не сломило молодую правительницу, а сделало ее сильнее.