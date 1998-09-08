Елизавета, 1998

После смерти Марии I Тюдор на престол восходит ее сестра Елизавета. При дворе королева тут же обретает могущественного врага - герцога Норфолка. Однако есть у Елизаветы и союзники - одним из них оказывается ее возлюбленный Роберт Дадли. Советники королевы настаивают на том, чтобы она позабыла о зове сердца и вступила в политически выгодный брак. Давление со стороны царедворцев, бесконечные заговоры и покушения, конфликт с Ватиканом после провозглашения Англии протестантской державой - все это не не сломило молодую правительницу, а сделало ее сильнее.
Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католичка, умирает, и королевой становится юная Елизавета (дочь Генриха и Анны Болейн). Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский. Елизавета решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой и самой талантливой женщиной.