\Трогательная история дружбы между мальчиком и популярным певцом перерастает и в сотрудничество: они вместе поют песню, из-за которой, собственно, ребенок и приехал к своему кумиру. В фильме Владимира Грамматикова снимались Ирина Розанова, Юрий Степанов, Евгений Никитин, Сергей Колтаков и другие актеры. Сам режиссер также сыграл одну из ролей. Когда-то Андрей Ильин прозябал в маленьком городишке и имел мечту. Вскоре мечта осуществилась – теперь Андрей известный эстрадный певец, у которого есть все. Но больше всего его успехами гордятся в родном городе. Гордятся настолько, что сам мэр написал песню, которую хочет услышать в исполнении Андрея. Для выполнения столь ответственной миссии к Андрею отправляют 11-летнего паренька, который для исполнения своей мечты готов даже назваться сыном Андрея.