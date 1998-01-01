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Киноафиша Фильмы Привет от Чарли-трубача

Привет от Чарли-трубача

Privet ot Charli-trubacha 18+
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О фильме

\Трогательная история дружбы между мальчиком и популярным певцом перерастает и в сотрудничество: они вместе поют песню, из-за которой, собственно, ребенок и приехал к своему кумиру. В фильме Владимира Грамматикова снимались Ирина Розанова, Юрий Степанов, Евгений Никитин, Сергей Колтаков и другие актеры. Сам режиссер также сыграл одну из ролей. Когда-то Андрей Ильин прозябал в маленьком городишке и имел мечту. Вскоре мечта осуществилась – теперь Андрей известный эстрадный певец, у которого есть все. Но больше всего его успехами гордятся в родном городе. Гордятся настолько, что сам мэр написал песню, которую хочет услышать в исполнении Андрея. Для выполнения столь ответственной миссии к Андрею отправляют 11-летнего паренька, который для исполнения своей мечты готов даже назваться сыном Андрея.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Дата выхода
1 января 1998 Россия 0+
Производство Мосфильм
Другие названия
Privet ot Charli-trubacha, Привет от Чарли-трубача
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Зинаида Зубкова
Евгений Никитин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Привет от Чарли-трубача
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