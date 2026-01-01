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Постер фильма Почему дураки влюбляются
6.3
Киноафиша Фильмы Почему дураки влюбляются
6.3

Почему дураки влюбляются

, 1985
Fool for Love
США / драма / 18+
Постер фильма Почему дураки влюбляются
6.3

В ролях

Сэм Шепард
Сэм Шепард
Eddie
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
May
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Martin
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Old Man
Марта Кроуфорд
May's Mother
Луиз Эголф
Eddie's Mother
Sura Cox
Teenage
Sura Cox
Teenage
Jonathan Skinner
Teenage
Jonathan Skinner
Teenage
April Russell
Young
April Russell
Young
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Сэм Шепард
Композитор Джордж Берт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 6 декабря 1985
Дата выхода
8 августа 1998 Россия 12+
29 августа 1986 Италия
8 августа 1998 Казахстан
6 декабря 1985 США
8 августа 1998 Украина
MPAA R
Сборы в мире $836 156
Производство Cinema '84, The Cannon Group
Другие названия
Fool for Love, Extraña pasión, Fool for Love - Verrückt vor Liebe, Aşk Delisi, Boig d'amor, Chora miłość, Follia d'amore, Fool for love - galen av kärlek, Fool for love (Loco por amor), Galen av kärlek, Hulluna rakkaudesta, Liebestoll, Ligações quentes, Loco amor, Loco por amor, Locura de amor, Louco de Amor, Lud od ljubavi, Ludi od ljubavi, Szerelem bolondjai, Trelos gia erota, Без ума от любви, フール・フォア・ラブ, Fool for Love Verrueckt vor Liebe

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

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