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Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
Киноафиша Фильмы Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
I Still Know What You Did Last Summer

Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом, 1998

1998 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Джули Джеймс так и не смогла пережить ужас прошлого лета. Хотя жестокий маньяк был убит, его тело не было найдено. Тень мрачного мстителя продолжает преследовать девушку в кошмарных видениях. Чтобы избавиться от страшных воспоминаний, Джули с друзьями отправляется на живописный тропический остров. Они надеются провести здесь несколько прекрасных дней, но…

Райский уголок оказывается настоящим адом. Надвигается шторм, и последний катер с туристами уже отчалил от берега. Опустевшая сцена готова для кровавого спектакля. За туманной пеленой дождя Джули снова увидела зловещую фигуру того, кто все еще знает, что она сделала прошлым летом.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 24 декабря 1998
Премьера в мире 13 ноября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Дэнни Кэннон
В ролях
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Брэнди Норвуд
Мехи Файфер
Билл Коббс
Все актеры и съемочная группа
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Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом

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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработку запущен сиквел слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц –– младший могут вернуться к своим давним ролям.
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7 февраля 2023 11:12
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