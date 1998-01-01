Особенности национальной рыбалки, 1998

На этот раз уже знакомая по “Особенностям национальной охоты” компания, включая генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Леву Соловейчика, вместе с новым прокурором района отправляется на рыбалку. Не без помощи горячительных напитков герои сбиваются с курса и нелегально оказываются на территории Финляндии, откуда по утру спешно уезжают, забыв при этом на месте гуляний пятнадцать коробок с водкой. Теперь друзьям предстоит решить этот вопрос и попытаться вернуть свой стратегический запас алкоголя.
Компания старых приятелей, достойно выдержавших испытание национальной охотой, вновь собирается вместе — на сей раз для того, чтобы культурно отдохнуть под видом рыбной ловли. В разгар веселья друзья узнают, что, сами того не ведая, пересекли государственную границу и отдыхают уже в Финляндии.
После поспешного возвращения выясняется, что по ту сторону Финского залива осталось очень много водки. Так что хочешь — не хочешь, а придется возвращаться…