Особенности национальной рыбалки, 1998

Компания старых приятелей, достойно выдержавших испытание национальной охотой, вновь собирается вместе — на сей раз для того, чтобы культурно отдохнуть под видом рыбной ловли. В разгар веселья друзья узнают, что, сами того не ведая, пересекли государственную границу и отдыхают уже в Финляндии.

После поспешного возвращения выясняется, что по ту сторону Финского залива осталось очень много водки. Так что хочешь — не хочешь, а придется возвращаться…