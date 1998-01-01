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Особенности национальной рыбалки Особенности национальной рыбалки
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Особенности национальной рыбалки, 1998

1998 / Россия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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На этот раз уже знакомая по “Особенностям национальной охоты” компания, включая генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Леву Соловейчика, вместе с новым прокурором района отправляется на рыбалку. Не без помощи горячительных напитков герои сбиваются с курса и нелегально оказываются на территории Финляндии, откуда по утру спешно уезжают, забыв при этом на месте гуляний пятнадцать коробок с водкой. Теперь друзьям предстоит решить этот вопрос и попытаться вернуть свой стратегический запас алкоголя.

  • Для съемок ленты были задействованы субмарины “Пиранья” с корпусом из титанового сплава – некогда сверхсекретные небольшие подводные лодки, построенные в 1980-х годах.
  • Роль прокурора Василий Домрачев получил без проб.
  • Сцену с оставшимися в воде прокурором и участковым пробовали снимать с лодок, но этому плану помешала качка. Тогда кинематографисты построили специальный плот для размещения на нем режиссера, съемочного оборудования и бригады, а также гримеров. В один прекрасны момент плот все же не выдержал веса людей и техники и начал тонуть, при этом на его “борту” остались подключенные к кабелю в 380 Вт прожекторы. К счастью, осветитель, работавший на съемках, успел вытащить кабель из щитка и тем самым спасти команду от удара током.

Компания старых приятелей, достойно выдержавших испытание национальной охотой, вновь собирается вместе — на сей раз для того, чтобы культурно отдохнуть под видом рыбной ловли. В разгар веселья друзья узнают, что, сами того не ведая, пересекли государственную границу и отдыхают уже в Финляндии.

После поспешного возвращения выясняется, что по ту сторону Финского залива осталось очень много водки. Так что хочешь — не хочешь, а придется возвращаться…

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 января 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Сергей Гусинский
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Особенности национальной охоты»: все части по порядку Фильм «Особенности национальной охоты» – это философская комедия о глубокой и загадочной русской душе, влюбившая в себя миллионы телезрителей. Но мало кто знает, что в серию о Кузьмиче, Михалыче и Леве Соловейчике на данный момент входят целых шесть разных фильмов. Для тех, кто хочет посмотреть всю франшизу целиком, Киноафиша подготовила список всех частей «Особенностей национальной охоты» по порядку.
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28 декабря 2021 17:54
Где снимали «Особенности национальной рыбалки»? Кинофильм режиссера Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» стал закономерным продолжением вышедших ранее «Особенностей национальной охоты». Как и предыдущая часть грандиозной философско-юмористической трилогии, он впечатлил зрителей чудесными северными пейзажами. Российских поклонников ленты сразу заинтересовало, где снимался фильм «Особенности национальной рыбалки». Киноафиша подготовила ответ на этот вопрос.
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28 декабря 2021 15:31
Где снимали «Особенности национальной охоты»? Редакция Киноафиши подготовила список реальных мест, где снимали фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».
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28 декабря 2021 12:17
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