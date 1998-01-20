Буффало-66, 1998

Билли Браун только что вышел из тюрьмы. Он спешит к непонятно за что любимым родителям, и, чтобы произвести на них впечатление, по дороге захватывает заложницу. Но дома его не ждали.



Более того, мать до сих пор тихо ненавидит Билли за то, что в 1966 году она пропустила исторический матч любимой команды, поскольку именно в этот момент рожала сына.



Билли безуспешно пытается завоевать расположение своих ненормальных родителей. Единственный человек, который в этом сумасшедшем доме относится к Билли по-человечески, это его очаровательная заложница.