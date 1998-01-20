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Буффало-66
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Buffalo '66

Буффало-66, 1998

1998 / США / Канада
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Криминальная мелодрама о только что вышедшем из тюрьмы преступнике
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О фильме

Билли Браун только что вышел из тюрьмы. Он спешит к непонятно за что любимым родителям, и, чтобы произвести на них впечатление, по дороге захватывает заложницу. Но дома его не ждали.

Более того, мать до сих пор тихо ненавидит Билли за то, что в 1966 году она пропустила исторический матч любимой команды, поскольку именно в этот момент рожала сына.

Билли безуспешно пытается завоевать расположение своих ненормальных родителей. Единственный человек, который в этом сумасшедшем доме относится к Билли по-человечески, это его очаровательная заложница.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 20 января 1998
Премьера в мире 20 января 1998
Возраст 16+
Режиссер
Винсент Галло
Винсент Галло
В ролях
Винсент Галло
Винсент Галло
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Бен Газзара
Бен Газзара
Микки Рурк
Микки Рурк
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Буффало-66 2 постера
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