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Out Of Sight

Вне поля зрения, 1998

1998 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аферисту Джеку Фоули нет равных, когда дело касается виртуозного ограбления банка. К несчастью для него, героя преследует невезение, и его уже третий раз приговаривают к тюремному заключению. Когда Джек узнает, что другие заключенные создают план побега, он решает помочь себе с помощью одного из своих сообщников на свободе, Бадди. Когда маршалл Карен Сиско пытается помешать побегу, Джеку приходится запихнуть ее вместе с собой в багажник машины. Застряв тесноте, Джек и Карен скоро влюбляются. Тогда между ними двумя начинается изощренная игра в кошки-мышки…

  • Фотография Джека Фоули, персонажа Джорджа Клуни, о котором Карен говорит: «Он здесь сам на себя не похож» – это фотография другого персонажа Клуни, Сета Гекко из культового фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». 
  • Сэмюэл Л. Джексон и Майкл Китон исполнили в фильме камео абсолютно бесплатно.
  • Дженнифер Лопес пришлось пройти тестовую съемку на роль Карен. Они выбрали интимную сцену между ней и Джорджем Клуни в багажнике машины, и разыграли ее на диване в доме Клуни. Позже Лопес шутила, что получила эту роль через диван. 
  • Стивен Содерберг считал этот фильм своим шансом выбраться из артхаусного гетто и получить доступ к крупным актерам и бюджетам для воплощения своих проектов.

Джек Фоули - самый удачливый грабитель в стране, ограбивший более двухсот банков. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен украсть кое - что более ценное, чем деньги... сердце Карен Сиско. Она умна, красива, но, к сожалению, Карен еще и офицер полиции. Теперь предстоит рискнуть всем, чтобы понять, есть ли между ними нечто большее, нежели Закон...

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 26 июня 1998
Премьера онлайн 7 марта 2021
Премьера в мире 26 июня 1998
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Дон Чидл
Дон Чидл
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Айзэйя Вашингтон
Пол Калдерон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вне поля зрения 3 постера
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