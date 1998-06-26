Вне поля зрения, 1998

Аферисту Джеку Фоули нет равных, когда дело касается виртуозного ограбления банка. К несчастью для него, героя преследует невезение, и его уже третий раз приговаривают к тюремному заключению. Когда Джек узнает, что другие заключенные создают план побега, он решает помочь себе с помощью одного из своих сообщников на свободе, Бадди. Когда маршалл Карен Сиско пытается помешать побегу, Джеку приходится запихнуть ее вместе с собой в багажник машины. Застряв тесноте, Джек и Карен скоро влюбляются. Тогда между ними двумя начинается изощренная игра в кошки-мышки…