Один шанс на двоих

, 1998
Une Chance Sur Deux
Франция, Россия / комедия, приключения / 18+
О фильме

Ей 20 лет, она красива, с ловкостью угоняет машины и только что вышла из тюрьмы. Они - два претендента на роль ее папаши, легко собирающие "Магнум" с завязанными глазами и имеющие немалый опыт обращения со взрывчаткой. Вместе, им не страшны ни французская полиция, ни русская мафия...

В ролях

Жан-Поль Бельмондо
Ален Делон
Ванесса Паради
Александр Яковлев
Эрик Дефосс
Валерий Гатаев
Режиссер Патрис Леконт
Сценарист Серж Фридман, Патрик Девольф, Патрис Леконт
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 25 марта 1998
Дата выхода
25 марта 1998 Россия 16+
7 января 1999 Аргентина
1 апреля 1998 Бельгия
30 июля 1998 Венгрия
28 августа 1999 Исландия
19 февраля 1999 Испания
25 марта 1998 Казахстан
27 сентября 2000 Кувейт
23 июля 1999 Польша
8 апреля 1999 Словакия
25 сентября 1998 Турция
25 марта 1998 Украина
25 марта 1998 Франция
24 июня 1999 Чехия U
7 октября 1998 Япония
Бюджет $32 000 000
Производство Les Films Christian Fechner, Union Générale Cinématographique (UGC), TF1 Films Production
Другие названия
1 chance sur 2, Half a Chance, Los profesionales, Une chance sur deux, 1/2的機會, Alle meine Väter, Anamesa se dyo babades, Duas chances em uma, Dziewczyna dla dwóch, En av to, En chans på två, Két apának mennyi a fele?, O sansa din doua, Üks kahest, Una din două, Uno de dos, Uno dei due, Yarım şans, Yksi kahdesta, Бащи трепачи, Один шанс на двоих, Один шанс на двох, ハーフ・ア・チャンス, 惡爸救援令

Рейтинг фильма

5.8 IMDb
Отзывы о фильме

