Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Переполох
6.3
Киноафиша Фильмы Переполох
6.3

Переполох

, 1998
Hurlyburly
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Переполох
6.3

О фильме

Стоит ли делиться девушкой с лучшим другом? Как выбраться из пучины наркотического дурмана? Куда деть странствующую студентку, которую ты подцепил в лифте? Как помочь приятелю в поисках смысла жизни? И кто будет выгуливать твою собаку, пока ты гоняешься за вчерашним днем?...

В ролях

Шон Пенн
Шон Пенн
Эдди
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Микки
Робин Райт
Робин Райт
Darlene
Мег Райан
Мег Райан
Bonnie
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Donna
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Фил
Гарри Шендлинг
Арти
Gianna Palminteri
Susie
Дэвид Фабрицио
Store Manager
Кенни Вэнс
Singer
Режиссер Энтони Дразан
Сценарист Дэвид Рэйб
Композитор Дэвид Баэруолд, Steve Lindsey
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 11 сентября 1998
Дата выхода
11 сентября 1998 Россия 18+
11 марта 1999 Австралия MA 15+
7 апреля 2000 Великобритания 18
7 декабря 2000 Венгрия 16
26 октября 2000 Гонконг III
3 июня 1999 Греция K18
1 октября 1999 Дания F
23 апреля 1999 Испания
12 марта 1999 Италия T
11 сентября 1998 Казахстан
25 декабря 1998 Канада R
3 июня 1999 Нидерланды 16
8 июля 1999 Новая Зеландия R18
25 декабря 1998 США
17 ноября 2000 Турция 18+
11 сентября 1998 Украина
6 февраля 2002 Франция TP
7 августа 1999 Южная Корея 19
30 сентября 2000 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 808 004
Производство FilmColony, Storm Entertainment
Другие названия
Hurlyburly, Переполох, À Beira do Caos, Ano kato, Brouhaha, Bugie, baci, bambole & bastardi, Caos mental, Casting Director, Descontrol en Hollywood, Eddien maailma, Harmider, Hollywood Sunrise, Möll, Os Vícios da Cidade, Senli benli, Sumaištis, Zgiełk, Zűrzavar, Άνω κάτω, Хърли-бърли, キャスティング・ディレクター, Bugie, baci, bambole e bastardi

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Mickey Ты не знаешь, что говоришь. Не знаешь.
Eddie Знаю.
Mickey Нет. Я знаю, что ты думаешь, будто знаешь, что говоришь, но на самом деле ты не говоришь этого.
Eddie Нет, я знаю, что говорю. Я не знаю, что имею в виду, но я знаю, что говорю. Это ты имеешь в виду?
Mickey Да.
Eddie Понимаю. Но никто на самом деле не знает, что что-либо значит, правда? Никто этого не знает. Так что хотя бы я знаю, что не знаю, что имею в виду — это уже лучше, чем у большинства. Они, наверное, думают, что знают, что имеют в виду, а не только что думают, что знают.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Переполох

Большая сделка
Большая сделка драма, комедия
1999, США
6.0
Она прекрасна
Она прекрасна комедия, мелодрама, драма
1997, США / Франция
6.0
Убить президента
Убить президента драма
2004, Мексика / США
5.0
У моря
У моря драма
2004, США / Германия / Великобритания
5.0
Папарацци
Папарацци триллер, драма
2004, США
5.0
Вес воды
Вес воды детектив, криминал, триллер, драма
2000, США / Франция
5.0
Мелкие мошенники
Мелкие мошенники комедия, криминал
2000, США
7.0
Священный дым
Священный дым драма, комедия
1999, США / Австралия
6.0
Дурман любви
Дурман любви комедия, мелодрама
1997, США
6.0
Призраки Миссисипи
Призраки Миссисипи драма
1996, США
6.0
Среди акул
Среди акул драма, комедия, криминал, триллер
1994, США
7.0
Плоть от плоти
Плоть от плоти мелодрама, драма, мистика
1993, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
Продавцы никогда не покупают сырную и колбасную нарезки: пищевой технолог объяснила, где на самом деле кроется опасность
Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+
Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше