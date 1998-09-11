Mickey Ты не знаешь, что говоришь. Не знаешь.

Eddie Знаю.

Mickey Нет. Я знаю, что ты думаешь, будто знаешь, что говоришь, но на самом деле ты не говоришь этого.

Eddie Нет, я знаю, что говорю. Я не знаю, что имею в виду, но я знаю, что говорю. Это ты имеешь в виду?

Mickey Да.