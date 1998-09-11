Стоит ли делиться девушкой с лучшим другом? Как выбраться из пучины наркотического дурмана? Куда деть странствующую студентку, которую ты подцепил в лифте? Как помочь приятелю в поисках смысла жизни? И кто будет выгуливать твою собаку, пока ты гоняешься за вчерашним днем?...
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