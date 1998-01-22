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Противоположность секса Противоположность секса
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The Opposite Of Sex

Противоположность секса, 1998

1998 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Нет ничего скучней и однообразней... секса. Диди Труитт с одинаковым безразличием дарит свою любовь всем вокруг. Не каждая женщина может похвастаться таким количеством связей. И остается только удивляться любвеобильности Диди, ведь девушке всего шестнадцать лет! Жизнь каждого, кто провел с ней ночь, превращается в кромешный мрак.

На этот раз от коварной красотки пострадал ее двоюродный брат: Диди соблазнила его возлюбленного и скрылась с ним в неизвестном направлении. Устав от интриг, она наконец, решиланайти что — то чистое и светлое, в противоположность сексу. Но с любовного фронта нельзя дезертировать безнаказанно: армия разгневанных любовников отправляется в погоню за Диди.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 22 мая 1998
Премьера в мире 22 января 1998
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Дон Рус
В ролях
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Мартин Донован
Мартин Донован
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Лайл Ловетт
Уильям Ли Скотт
Уильям Ли Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Противоположность секса 2 постера
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