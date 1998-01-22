Противоположность секса, 1998

Нет ничего скучней и однообразней... секса. Диди Труитт с одинаковым безразличием дарит свою любовь всем вокруг. Не каждая женщина может похвастаться таким количеством связей. И остается только удивляться любвеобильности Диди, ведь девушке всего шестнадцать лет! Жизнь каждого, кто провел с ней ночь, превращается в кромешный мрак.

На этот раз от коварной красотки пострадал ее двоюродный брат: Диди соблазнила его возлюбленного и скрылась с ним в неизвестном направлении. Устав от интриг, она наконец, решиланайти что — то чистое и светлое, в противоположность сексу. Но с любовного фронта нельзя дезертировать безнаказанно: армия разгневанных любовников отправляется в погоню за Диди.