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Киноафиша Фильмы Хлебный день

Хлебный день

Khlebnyy den 18+
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О фильме

Фильм о жизни во всеми покинутом бывшем рабочем поселке-полустанке в 80 километрах от Санкт-Петербурга. В этом Богом забытом месте осталось лишь около двух десятков глубоких стариков и старух – никому не нужных, голодающих и тихо умирающих. Один раз в неделю на железнодорожно ветке, ведущей к полустанку, власти оставляют вагон с хлебом, который едва держащиеся на ногах от истощения обитатели поселка должны собственными руками «прикатить» к магазину, чтобы можно было разгрузить нехитрый провиант, а затем, также руками, «откатить» его назад. Это и есть их «хлебный день».
Страна Россия
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 апреля 1998
Дата выхода
1 апреля 1998 Россия
Другие названия
Khlebnyy den, Bread Day, Brooddag, Brottag, Dzień chleba, Hlebni den, Η μέρα του ψωμιού, Хлебный день
Режиссер
Сергей Дворцевой
Сергей Дворцевой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
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