Фильм о жизни во всеми покинутом бывшем рабочем поселке-полустанке в 80 километрах от Санкт-Петербурга. В этом Богом забытом месте осталось лишь около двух десятков глубоких стариков и старух – никому не нужных, голодающих и тихо умирающих. Один раз в неделю на железнодорожно ветке, ведущей к полустанку, власти оставляют вагон с хлебом, который едва держащиеся на ногах от истощения обитатели поселка должны собственными руками «прикатить» к магазину, чтобы можно было разгрузить нехитрый провиант, а затем, также руками, «откатить» его назад. Это и есть их «хлебный день».

Развернуть