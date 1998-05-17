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Постер фильма Остров динозавров 4D
5.3
Киноафиша Фильмы Остров динозавров 4D
5.3

Остров динозавров 4D

, 1998
Dino Island
США / боевик / 18+
Постер фильма Остров динозавров 4D
5.3

О фильме

На борту военного вертолета вы отправитесь в экспедицию на затерянный в океане Остров Динозавров!.. Вы окажитесь в самом пекле извержения вулканов, испытаете невероятные ощущения, спасаясь от гигантских тираннозавров и неизвестных науке насекомых. Гибнущий в лаве остров таит в себе столько опасностей! Удастся ли пройти все испытания и спасти динозавров от неминуемой гибели?

В ролях

Джон Корфино
Режиссер Джон Корфино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 17 мая 1998
Дата выхода
17 мая 1998 Россия 16+
17 мая 1998 Казахстан
17 мая 1998 Украина

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 20 голосов
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3664 В жанре «боевик»  795 В фильмах США  2115 В фильмах 1998 года  16

Отзывы о фильме

Baron 2 апреля 2015, 12:51
БЫЛ В ТАЙЛАНДЕ И СМОТРЕЛ Я ТАМ 4Д

ПРИКОЛЬНО НО КАЧЕСТВО ФИЛЬМА И ОЧКОВ БЫЛО ЛАЖОВОЕ

И СТОИЛО РУБ 50

ЭТ ЖЕ ПРЕМЬЕРА ВОТ И 200 (ИМЕЕТСЯ ВВИДУ АКТРАЦИОНА)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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