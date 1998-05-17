На борту военного вертолета вы отправитесь в экспедицию на затерянный в океане Остров Динозавров!.. Вы окажитесь в самом пекле извержения вулканов, испытаете невероятные ощущения, спасаясь от гигантских тираннозавров и неизвестных науке насекомых. Гибнущий в лаве остров таит в себе столько опасностей! Удастся ли пройти все испытания и спасти динозавров от неминуемой гибели?
|17 мая 1998
|Россия
|16+
|17 мая 1998
|Казахстан
|17 мая 1998
|Украина
ПРИКОЛЬНО НО КАЧЕСТВО ФИЛЬМА И ОЧКОВ БЫЛО ЛАЖОВОЕ
И СТОИЛО РУБ 50
ЭТ ЖЕ ПРЕМЬЕРА ВОТ И 200 (ИМЕЕТСЯ ВВИДУ АКТРАЦИОНА)