В танцевальной студии, которая готовится к Открытому чемпионату мира по бальным танцам в Лас — Вегасе, появляется молодой кубинец Рафаэль. Он приехал в Америку, чтобы осуществить свою заветную мечту. Директор студии возлагает на одаренного юношу большие надежды. Под руководством красавицы Руби Рафаэль начинает готовиться к будущему состязанию.

Она — опытный инструктор, но ее безупречной технике не хватает главного — жизни. В то время как искушенная наставница обучает своего подопечного сложным танцевальным па, она сама постигает великую науку страсти. И когда Руби и Рафаэль выходят на сцену, им нужно только одно — слушать завораживающую музыку своего сердца, в котором танцует любовь.