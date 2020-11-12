6.3Dance with Me
Танцуй со мной, 1998
США / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
О фильме
В танцевальной студии, которая готовится к Открытому чемпионату мира по бальным танцам в Лас — Вегасе, появляется молодой кубинец Рафаэль. Он приехал в Америку, чтобы осуществить свою заветную мечту. Директор студии возлагает на одаренного юношу большие надежды. Под руководством красавицы Руби Рафаэль начинает готовиться к будущему состязанию.
Она — опытный инструктор, но ее безупречной технике не хватает главного — жизни. В то время как искушенная наставница обучает своего подопечного сложным танцевальным па, она сама постигает великую науку страсти. И когда Руби и Рафаэль выходят на сцену, им нужно только одно — слушать завораживающую музыку своего сердца, в котором танцует любовь.
В ролях
Гарри Гронер
Michael
Scott Paetty
Steve
Rick Valenzuela
Julian
Режиссер Рэнда Хейнс
Сценарист Daryl Matthews
Композитор Майкл Конвертино
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 21 августа 1998
Дата выхода
|21 августа 1998
|Россия
|0+
|18 ноября 1998
|Бразилия
|1 июля 1999
|Германия
|21 августа 1998
|Казахстан
|21 августа 1998
|США
|21 августа 1998
|Украина
|3 августа 1999
|Франция
|U
MPAA PG
Сборы в мире $15 923 122
Производство Mandalay Entertainment, Ballroom Dancer
Другие названия
Dance with Me, Baila conmigo, Danse passion, Dança Feroz, Danse avec moi, Horepse mazi mou, Mindenem a tánc, No Ritmo da Dança, Shut Up and Dance, Šok su manimi, Vášnivý tanec, Zatańcz ze mną, Танцуй со мной, डांस विथ मी, ダンス・ウィズ・ミー
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Танцуй со мной
саундтрек фильма Танцуй со мной
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