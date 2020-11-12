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Постер фильма Танцуй со мной
6.3
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6.3

Танцуй со мной

, 1998
Dance with Me
США / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Танцуй со мной
6.3

О фильме

В танцевальной студии, которая готовится к Открытому чемпионату мира по бальным танцам в Лас — Вегасе, появляется молодой кубинец Рафаэль. Он приехал в Америку, чтобы осуществить свою заветную мечту. Директор студии возлагает на одаренного юношу большие надежды. Под руководством красавицы Руби Рафаэль начинает готовиться к будущему состязанию.

Она — опытный инструктор, но ее безупречной технике не хватает главного — жизни. В то время как искушенная наставница обучает своего подопечного сложным танцевальным па, она сама постигает великую науку страсти. И когда Руби и Рафаэль выходят на сцену, им нужно только одно — слушать завораживающую музыку своего сердца, в котором танцует любовь.

В ролях

Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Ruby
Чайянне
Rafael
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
John
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Patricia
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Bea
Бет Грант
Бет Грант
Lovejoy
Гарри Гронер
Michael
Уильям Маркес
Stefano
Scott Paetty
Steve
Rick Valenzuela
Julian
Режиссер Рэнда Хейнс
Сценарист Daryl Matthews
Композитор Майкл Конвертино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 21 августа 1998
Дата выхода
21 августа 1998 Россия 0+
18 ноября 1998 Бразилия
1 июля 1999 Германия
21 августа 1998 Казахстан
21 августа 1998 США
21 августа 1998 Украина
3 августа 1999 Франция U
MPAA PG
Сборы в мире $15 923 122
Производство Mandalay Entertainment, Ballroom Dancer
Другие названия
Dance with Me, Baila conmigo, Danse passion, Dança Feroz, Danse avec moi, Horepse mazi mou, Mindenem a tánc, No Ritmo da Dança, Shut Up and Dance, Šok su manimi, Vášnivý tanec, Zatańcz ze mną, Танцуй со мной, डांस विथ मी, ダンス・ウィズ・ミー

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Танцуй со мной

Отзывы о фильме

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