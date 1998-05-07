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Столкновение с бездной Столкновение с бездной
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Столкновение с бездной, 1998

1998 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обычный школьник Лео Бидерман, участник кружка по астрономии, замечает в телескоп необычную комету. Снимок небесного тела отправляют в обсерваторию, вскоре выясняется, что через два года оно упадет на Землю. В результате столкновения с кометой с лица планеты будет стерто все живое. Правительство долгое время скрывает эту информацию от населения, а когда наконец рассекречивает, в мире начинаются массовые беспорядки. Несколько сотен избранных могут спастись, укрывшись в специальном “ковчеге”, остальным грозит гибель. Единственное надеждой человечества становится космический аппарат “Мессия”, призванный уничтожить комету.

  • В самом начале фильма, когда астроном Маркус Вульф работает за компьютером, хорошо видна дата - 10 мая 1998 года. В этот день фильм вышел в прокат. 
  • Морган Фримен, исполнивший роль президента, настаивал на том, чтобы его персонаж носил серьгу в ухе. Однако режиссер Мими Ледер категорически запретила это делать. Зато ей пришлась по душе другая находка Фримена - татуировка, выглядывающая из-под рукава рубашки. 
  • Сцена, в которой Дженни Лернер впервые сталкивается с президентом, была снята в отеле “Амбассадор” - том самом, где в 1968 году произошло покушение на сенатора Роберта Кеннеди.

Земле грозит неизбежное столкновением с кометой, что приведет к гибели всего живого. Президент США сообщает миру, что до «столкновения с бездной» остается год. На комету отправляют корабль «Мессия» который должен взорвать комету. Но от взрыва комета разлетается на две части. Ничто не может спасти человечество. Как поведут себя люди?…

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 7 мая 1998
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 7 мая 1998
Возраст 12+
Режиссер
Мими Ледер
Мими Ледер
В ролях
Теа Леони
Теа Леони
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Морган Фриман
Морган Фриман
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Столкновение с бездной 2 постера
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Столкновение с бездной
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2 февраля 2022 17:42
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