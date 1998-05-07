Столкновение с бездной, 1998

Обычный школьник Лео Бидерман, участник кружка по астрономии, замечает в телескоп необычную комету. Снимок небесного тела отправляют в обсерваторию, вскоре выясняется, что через два года оно упадет на Землю. В результате столкновения с кометой с лица планеты будет стерто все живое. Правительство долгое время скрывает эту информацию от населения, а когда наконец рассекречивает, в мире начинаются массовые беспорядки. Несколько сотен избранных могут спастись, укрывшись в специальном “ковчеге”, остальным грозит гибель. Единственное надеждой человечества становится космический аппарат “Мессия”, призванный уничтожить комету.
Земле грозит неизбежное столкновением с кометой, что приведет к гибели всего живого. Президент США сообщает миру, что до «столкновения с бездной» остается год. На комету отправляют корабль «Мессия» который должен взорвать комету. Но от взрыва комета разлетается на две части. Ничто не может спасти человечество. Как поведут себя люди?…