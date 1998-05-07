Столкновение с бездной, 1998

Фильмы про угрозы из космоса: сатира с ДиКаприо, опасная Меланхолия и фантастика Эммериха

Неспроста нас так увлекают фильмы про космические катастрофы, ведь каждый уголок этого бесконечного пространства может таить в себе опасность, будь то гигантский астероид или недружелюбные внеземные цивилизации. К премьере фантастического боевика «Падение Луны» – о попытке предотвратить столкновение с Землей сошедшей с орбиты Луны – мы подготовили для вас список из 13 фильмов об угрозах из космоса.