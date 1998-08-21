Обитатель камеры смертников Рэйс Дарнелл затеял опасную игру, вступив в откровенную переписку с четырьмя женщинами и признавшись каждой из них в любви. Однажды письма перепутали, и одна из девушек узнала об обмане.



В ярости она угрожает Дарнеллу смертью. За решеткой это не волнует Рэйса, но по иронии судьбы он оказывается на свободе и узнает, что теперь его обвиняют в еще более зверских преступлениях и по всей стране расставлены ловушки.



Рэйс вынужден заняться поисками неизвестной мстительницы, поклявшейся привести в исполнение смертный приговор, от которого ему уже однажды удалось спастись.