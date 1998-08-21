Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Письма убийцы
Постер фильма Письма убийцы
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
Письма убийцы

Письма убийцы

Letters from a Killer 18+
О фильме

Обитатель камеры смертников Рэйс Дарнелл затеял опасную игру, вступив в откровенную переписку с четырьмя женщинами и признавшись каждой из них в любви. Однажды письма перепутали, и одна из девушек узнала об обмане.

В ярости она угрожает Дарнеллу смертью. За решеткой это не волнует Рэйса, но по иронии судьбы он оказывается на свободе и узнает, что теперь его обвиняют в еще более зверских преступлениях и по всей стране расставлены ловушки.

Рэйс вынужден заняться поисками неизвестной мстительницы, поклявшейся привести в исполнение смертный приговор, от которого ему уже однажды удалось спастись.

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 21 августа 1998
Дата выхода
21 августа 1998 Россия 16+
21 августа 1998 Германия 16
21 августа 1998 Греция
21 августа 1998 Казахстан
11 августа 1999 США
21 августа 1998 Украина
10 августа 1999 Франция
MPAA R
Производство J&M Entertainment, LFAK Inc.
Другие названия
Letters from a Killer, Cartas de Um Assassino, Cartas de un asesino, Cartas para un asesino, Erotika grammata ap' ton dolofono, Kirjeitä tappajalta, Letters from a Killer - Das Mörderspiel, Lettres à un tueur, Lettres d'un Tueur, Listy od vraha, Listy od zabójcy, Post vom Tod, Scrisori de la un asasin, Üzenetek a gyilkostól, Voice Letter, Ερωτικά γράμματα απ' τον δολοφόνο, Писма од убице, Писма от убиец, Письма убийцы, ボイスレター
Режиссер
Дэвид Карсон
В ролях
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Джиа Каридес
Джиа Каридес
Ким Майерс
Оливия Бирклунд
Тина Лиффорд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Письма убийцы
Прыжок 5.9
Прыжок (2008)
Зеленый дракон 6.1
Зеленый дракон (2001)
Последний танец 5.4
Последний танец (2003)
Попутчики 5.7
Попутчики (2000)
Черный пес 5.8
Черный пес (1998)
Отчаянный папа 5.3
Отчаянный папа (1993)
Исчезновение 6.8
Исчезновение (1993)
Город удовольствий 6.5
Город удовольствий (1992)
Ближайший родственник 6.8
Ближайший родственник (1989)
Уорсоу по прозвищу Тигр 4.8
Уорсоу по прозвищу Тигр (1988)
Стальной рассвет 5.2
Стальной рассвет (1987)
Молодая кровь 6.2
Молодая кровь (1986)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Отзывы о фильме

