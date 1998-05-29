Проблески надежды, 1998

Когда красавица Берди Пруитт принимает участие в телевизионном ток - шоу, она и не подозревает, какой ужас ожидает ее. Перед включенной кинокамерой она неожиданно узнает, что у ее мужа связь с ее лучшей подругой. Кажущаяся идеальной, жизнь Берди разрушена. Глубоко разочарованная, она со своей маленькой дочерью едет в Смивилл, чтобы найти утешение у своей матери. Конечно же, бывшая королева красоты, оставшаяся ныне у разбитого корыта - лакомый кусочек для маленьких техасских городков. Однако, когда она вновь встречает своего старого друга и поклонника Джастина, ей становится ясно, что она наконец - то должна взять себя в руки. Любовь, страх и сомнения. Берди переживает водоворот чувств, но это - ее второй шанс...