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Klassik

Классик, 1998

1998 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Областной авторитет и профессиональный игрок в бильярд Андрей Савицкий неохотно вкладывает свои деньги в инициативу общества бильярдистов – благотворительный проект по строительству санатория для пожилых мэтров-игроков. Савицкий организует налет и захватывает всю кассу. Члены общества требуют расправы, однако президент Федерации русского бильярда Кирилл Ермолаев предлагает иной план – отправить к Савицкому гениального игрока по кличке Классик, который в честном поединке должен обыграть зарвавшегося бизнесмена.

  • Съемки фильма проходили в городе Суздаль во Владимирской области, на территории гостиничного комплекса «Суздаль» и ресторана «Купеческий». Чтобы не мешать гостям отеля, кинематографисты работали по ночам. В массовке приняли участие жители Суздаля.
  • В сериале «Мошенники» (2005) есть отсылка к фильму «Классик». Паша Макинтош в исполнении Алексея Гуськова произносит: «А я на бильярде! Тряхну стариной!», намекая на события картины 1998 года.
  • Роль Николая Васильевича Горского принесла Сергею Никоненко приз за лучшую главную мужскую роль на кинофестивале «Созвездие» (1999) и номинацию на приз Киноакадемии «Ника-98» в категории «Лучшая мужская роль». Алексей Гуськов за роль Юрия получил приз КФ «Созвездия» за лучшую мужскую роль второго плана.

Действующие «асы» бильярда из разных городов России решили сообща сделать подарок своим учителям, доживающим свои дни в богадельнях. Они решили собрать деньги и поселить своих бывших бильярдных наставников в приличном поместье — особняке с участком, с достойным обслуживанием и питанием. Смоленские, питерские и московские авторитеты бильярда сделали свой вклад в «общак». 

Дошла очередь до одного из областных авторитетов Савицкого. Вначале он не пожелал участвовать в общем деле, но когда его пристыдили, дал 20 тысяч «зелёных», но вслед сборщикам послал убийц. Те решили, что сделали своё дело, и в руки Савицкого попала вся собранная сумма. Но курьеры смогли выжить после нападения и рассказали всё. И тогда был разработан хитрый план…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 января 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Классик 1 постер
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