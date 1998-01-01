Классик, 1998

Действующие «асы» бильярда из разных городов России решили сообща сделать подарок своим учителям, доживающим свои дни в богадельнях. Они решили собрать деньги и поселить своих бывших бильярдных наставников в приличном поместье — особняке с участком, с достойным обслуживанием и питанием. Смоленские, питерские и московские авторитеты бильярда сделали свой вклад в «общак».

Дошла очередь до одного из областных авторитетов Савицкого. Вначале он не пожелал участвовать в общем деле, но когда его пристыдили, дал 20 тысяч «зелёных», но вслед сборщикам послал убийц. Те решили, что сделали своё дело, и в руки Савицкого попала вся собранная сумма. Но курьеры смогли выжить после нападения и рассказали всё. И тогда был разработан хитрый план…