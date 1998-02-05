Jason Kinsky [после того, как он подарил ей обручальное кольцо, которое раньше принадлежало его покойной тёте] Я люблю тебя. Выходи за меня.

Shandurai Отпусти меня!

Jason Kinsky Пожалуйста, полюби меня. Я сделаю всё. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня полюбила?