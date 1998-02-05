Волнующая история любви белого музыканта и темнокожей студентки, муж которой томится в застенках одного из африканских государств. Влюбленные обречены на разлуку и, тем не менее, приближают ее, всеми силами стараясь освободить далекого узника… Как всегда у Бертолуччи, в фильме затронут целый спектр морально-этических проблем человека в контексте современности. Фильм красив и изыскан, это творение большого художника, одного из тех немногих, для кого кинематограф - не фабрика коммерчески выгодных игрушек, но высокое искусство.
|14 сентября 1998
|Россия
|16+
|5 февраля 1998
|Италия
|14 сентября 1998
|Казахстан
|21 мая 1999
|США
|14 сентября 1998
|Украина
|13 мая 2000
|Южная Корея
|18
Драматично-трогательно, нежно-музыкально, изысканно красиво. Идеалистично,… Читать дальше…