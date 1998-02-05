Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Осажденные
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Осажденные

Осажденные

Besieged 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Волнующая история любви белого музыканта и темнокожей студентки, муж которой томится в застенках одного из африканских государств. Влюбленные обречены на разлуку и, тем не менее, приближают ее, всеми силами стараясь освободить далекого узника… Как всегда у Бертолуччи, в фильме затронут целый спектр морально-этических проблем человека в контексте современности. Фильм красив и изыскан, это творение большого художника, одного из тех немногих, для кого кинематограф - не фабрика коммерчески выгодных игрушек, но высокое искусство.

Страна Италия / Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 5 февраля 2000
Премьера в мире 5 февраля 1998
Дата выхода
14 сентября 1998 Россия 16+
5 февраля 1998 Италия
14 сентября 1998 Казахстан
21 мая 1999 США
14 сентября 1998 Украина
13 мая 2000 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $2 048 740
Производство Fiction, Navert Film, Mediaset
Другие названия
L'assedio, Besieged, Shanduraï, Apgultyje, Asediada, Asediul iubirii, Assédio, Cautivos del amor, Hitkarvoot, Obležení, Opčinjeni, Ostrom, Rzymska opowieść, Shandurai und der Klavierspieler, Shandurai's Love, Spoutaná, Teslimiyet, Πολιορκία μιας γυναίκας, Обсада, Осажденные, シャンドライの恋, 爱的困惑
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
В ролях
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Удивительно приятное впечатление от фильма. Как глоток свежего воздуха.

Драматично-трогательно, нежно-музыкально, изысканно красиво. Идеалистично,… Читать дальше…
Цитаты
Jason Kinsky [после того, как он подарил ей обручальное кольцо, которое раньше принадлежало его покойной тёте] Я люблю тебя. Выходи за меня.
Shandurai Отпусти меня!
Jason Kinsky Пожалуйста, полюби меня. Я сделаю всё. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня полюбила?
Shandurai Ты вытащи моего мужа из тюрьмы!
