Сочинение ко Дню Победы, 1998

Они не виделись двадцать пять лет — геройский экипаж истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у них сложилась по разному: один — убежденный коммунист, не пропускающий ни одного «красного» митинга, другой — преуспевающий вице-председатель небедного «Фонда ветеранов», третий — эмигрант, на старости лет потерявший зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать в Параде Победы.



Они горячо спорят друг с другом о причинах бед и напастей дня сегодняшнего. Но, когда один из них попадает в беду, его друзья готовы на все, чтобы спасти боевого товарища!