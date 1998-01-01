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Сочинение ко Дню Победы Сочинение ко Дню Победы
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Сочинение ко Дню Победы, 1998

1998 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Они не виделись двадцать пять лет — геройский экипаж истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у них сложилась по разному: один — убежденный коммунист, не пропускающий ни одного «красного» митинга, другой — преуспевающий вице-председатель небедного «Фонда ветеранов», третий — эмигрант, на старости лет потерявший зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать в Параде Победы.

Они горячо спорят друг с другом о причинах бед и напастей дня сегодняшнего. Но, когда один из них попадает в беду, его друзья готовы на все, чтобы спасти боевого товарища!
 
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 января 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сочинение ко Дню Победы 1 постер
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Сочинение ко Дню Победы

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