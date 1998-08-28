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54

Студия 54, 1998

1998 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой провинциал из Джерси-Сити по имени Шейн О’Шеа приезжает в Нью-Йорк и во многом благодаря своей привлекательности получает работу барменом ночном клубе «Студия 54», имеющем славу одновременно и гнезда распущенности, и самого легендарного и звездного заведения во всех Соединенных Штатах. Однако пока ни Шейн, ни завсегдатаи клуба не знают, что их мечтам, связанным со «Студией 54», суждено пойти прахом.

  • Для комика Майка Майерса роль владельца ночного клуба Стива Рубелла стала первой драматической ролью в кинокарьере.
  • Персонаж Райана Филиппа основан на Тиге Томасе, который работал в легендарной Studio 54 с 1977 по 1982 год.
  • Райан Филипп признавался, что ему не понравился итоговый вариант картины, так как продюсеры, по его словам, «выпотрошили» фильм при финальном монтаже. Сальма Хайек также рассказывала, что сожалеет об участии в проекте, поскольку ее персонаж не был как следует прописан в сценарии.
  • Реальным прототипом Диско Дотти стала Диско Салли (Салли Липпман). Родившаяся в 1900 году, она стала в итоге матриархом ночной клубной жизни Нью-Йорка и была известна своими дикими танцами в Studio 54, умудряясь оставаться столь активной даже в преклонном возрасте.

«Студия 54» была самым популярным клубом Нью-Йорка. Случайно попасть туда было невозможно. Но оказавшись однажды, ты хотел остаться навсегда. Это история о знаменитом вертепе и его людях. О простом парне, чудом оказавшемся здесь; о наркотиках и беспорядочном сексе; о попытках заставить мечты сбыться любой ценой. Об оборотной стороне славы, о любви и разочарованиях, а также о последствиях всего этого.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 28 августа 1998
Премьера в мире 28 августа 1998
Возраст 18+
Режиссер
Марк Кристофер
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Райан Филипп
Райан Филипп
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Майк Майерс
Майк Майерс
Села Уорд
Села Уорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Студия 54 2 постера
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Студия 54 смотреть онлайн

Студия 54
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Кадры из фильма Все кадры
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