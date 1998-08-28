Студия 54, 1998

Молодой провинциал из Джерси-Сити по имени Шейн О’Шеа приезжает в Нью-Йорк и во многом благодаря своей привлекательности получает работу барменом ночном клубе «Студия 54», имеющем славу одновременно и гнезда распущенности, и самого легендарного и звездного заведения во всех Соединенных Штатах. Однако пока ни Шейн, ни завсегдатаи клуба не знают, что их мечтам, связанным со «Студией 54», суждено пойти прахом.
«Студия 54» была самым популярным клубом Нью-Йорка. Случайно попасть туда было невозможно. Но оказавшись однажды, ты хотел остаться навсегда. Это история о знаменитом вертепе и его людях. О простом парне, чудом оказавшемся здесь; о наркотиках и беспорядочном сексе; о попытках заставить мечты сбыться любой ценой. Об оборотной стороне славы, о любви и разочарованиях, а также о последствиях всего этого.