Тесты для настоящих мужчин, 1999

Героиня фильма, Эльвира, учится в аспирантуре на факультете психологии. Интерес к этой науке ей привила мать Анна, тоже психолог. Однажды Эльвира знакомится с таинственным молодым человеком, который называет себя Алексеем. С каждой новой встречей девушка убеждается, что новый знакомый – идеальный мужчина: надежный, начитанный, умеющий найти выход из любой ситуации. Мать и дочь устраивают для Алексея психологические испытания, но он с блеском их проходит. Наконец, женщины имитируют нападение на их загородный дом, чтобы посмотреть, как будет вести себя герой…