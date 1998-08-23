Тесты для настоящих мужчин, 1999

Героиня фильма, Эльвира, учится в аспирантуре на факультете психологии. Интерес к этой науке ей привила мать Анна, тоже психолог. Однажды Эльвира знакомится с таинственным молодым человеком, который называет себя Алексеем. С каждой новой встречей девушка убеждается, что новый знакомый – идеальный мужчина: надежный, начитанный, умеющий найти выход из любой ситуации. Мать и дочь устраивают для Алексея психологические испытания, но он с блеском их проходит. Наконец, женщины имитируют нападение на их загородный дом, чтобы посмотреть, как будет вести себя герой…
В одном из крупных городов России живут мать Анна и дочь Эльвира. Анна — профессиональный психолог. В молодости муж не сумел ее защитить от нападения хулиганов. И теперь она не хочет, чтобы с дочерью рядом был подобный ему. Поэтому друг дочери Алексей — шаг за шагом — проходит полный цикл тестирования с неслучайным попаданием в экстремальные ситуации…