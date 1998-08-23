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Тесты для настоящих мужчин, 1999

1999 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Героиня фильма, Эльвира, учится в аспирантуре на факультете психологии. Интерес к этой науке ей привила мать Анна, тоже психолог. Однажды Эльвира знакомится с таинственным молодым человеком, который называет себя Алексеем. С каждой новой встречей девушка убеждается, что новый знакомый – идеальный мужчина: надежный, начитанный, умеющий найти выход из любой ситуации. Мать и дочь устраивают для Алексея психологические испытания, но он с блеском их проходит. Наконец, женщины имитируют нападение на их загородный дом, чтобы посмотреть, как будет вести себя герой…

  • Героини Эльвиры Болговой и Анны Каменковой носят те же имена, что и актрисы. А имя и фамилия персонажа, которого сыграл Алексей Серебряков, практически идентичны имени и фамилии актера – Алексей Серебров. 
  • «Тесты для настоящих мужчин» – дебютный фильм Андрея Разенкова. В 1999 году режиссер получил Гран-при «Кинотавра» за лучший дебют. 
  • Алексей Серебряков и Анна Каменкова в дальнейшем сыграли вместе в сериале «Очарование зла» (2006) и драме «Ван Гоги» (2018). 
  • На фестивале «Виват, кино России!», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге, Алексей Серебряков получил приз за лучшую мужскую роль.

В одном из крупных городов России живут мать Анна и дочь Эльвира. Анна — профессиональный психолог. В молодости муж не сумел ее защитить от нападения хулиганов. И теперь она не хочет, чтобы с дочерью рядом был подобный ему. Поэтому друг дочери Алексей — шаг за шагом — проходит полный цикл тестирования с неслучайным попаданием в экстремальные ситуации…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 23 августа 1998
Премьера в мире 23 августа 1998
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Разенков
В ролях
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Николай Еременко мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тесты для настоящих мужчин 1 постер
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Тесты для настоящих мужчин

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