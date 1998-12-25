Jan Schlichtmann [рассказчик] Вероятность выиграть дело у адвоката истца в гражданском суде — два к одному против него. Подумайте об этом секундочку. Ваши шансы выжить в игре в русскую рулетку лучше, чем выиграть дело в суде. В 12 раз лучше. Так зачем тогда кто-то этим занимается? Никто. Они идут на мировую. Из 780 000 дел только 12 000, или полтора процента, доходят до вердикта. Вся суть судебных исков — добиться мирового соглашения, заставить другую сторону пойти на него. И для этого ты тратишь больше денег, чем должен, что заставляет их тратить еще больше, и кто первый прозреет — тот и проиграл. Судебные процессы — это извращение всего процесса, и в них оказываются только дураки, которым нужно что-то доказать. А когда я говорю «доказать», я имею в виду не дело, а себя самого.