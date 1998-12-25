Постер фильма Гражданский иск
Гражданский иск
Гражданский иск

, 1998
A Civil Action
США / драма / 18+
О фильме

Адвокат Ян Шлихтман — циничный высокооплачиваемый юрист, берущийся только за очень прибыльные дела, которые он без труда решает вне зала суда. Его очередное дело обещает быть весьма легким.

Но Шлихтман не подозревает, что грядущий судебный процесс превратится в тяжелое, бесконечное сражение, в котором адвокату придется поставить на карту свое состояние, репутацию и честь…

В ролях

Джон Траволта
Роберт Дювалл
Брюс Норрис
Мэри Мара
Брайан Гринберг
Гарри Дин Стэнтон
Режиссер Стивен Зэйллян
Сценарист Jonathan Harr, Стивен Зэйллян
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 5 февраля 2000
Премьера в мире 25 декабря 1998
Дата выхода
25 декабря 1998 Россия 12+
5 марта 1999 Австрия
9 апреля 1999 Великобритания 15
22 апреля 1999 Германия
5 марта 1999 Греция
9 апреля 1999 Испания
25 декабря 1998 Казахстан
25 декабря 1998 США
25 декабря 1998 Украина
14 апреля 1999 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $56 709 981
Производство Touchstone Pictures, Paramount Pictures, Wildwood Enterprises
Другие названия
A Civil Action, Una acción civil, Zivilprozeß, A Civil Action (Acción civil), A Qualquer Custo, A Qualquer Preço, Acción civil, Adwokat, Civil Action, Civilinis ieškinys, Dava, O katigoros, Pravda za vsako ceno, Prejudice, Préjudice, Siviilirohkeutta, Une action au civil, Zavaros vizeken, Ο κατήγορος, Гражданский иск, Гражданско дело, Цивільний позов, सिविल एक्शन, シビル・アクション, 法網邊緣, 法网边缘

6.6 IMDb

Цитаты

Jan Schlichtmann [рассказчик] Вероятность выиграть дело у адвоката истца в гражданском суде — два к одному против него. Подумайте об этом секундочку. Ваши шансы выжить в игре в русскую рулетку лучше, чем выиграть дело в суде. В 12 раз лучше. Так зачем тогда кто-то этим занимается? Никто. Они идут на мировую. Из 780 000 дел только 12 000, или полтора процента, доходят до вердикта. Вся суть судебных исков — добиться мирового соглашения, заставить другую сторону пойти на него. И для этого ты тратишь больше денег, чем должен, что заставляет их тратить еще больше, и кто первый прозреет — тот и проиграл. Судебные процессы — это извращение всего процесса, и в них оказываются только дураки, которым нужно что-то доказать. А когда я говорю «доказать», я имею в виду не дело, а себя самого.

