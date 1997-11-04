Звездный десант, 1997

Далекое будущее. Наука и технологии человечества совершили гигантский скачок, люди покорили космос и колонизируют другие планеты. В устройстве общества тоже произошли серьезные изменения: Землей управляет Объединенная Гражданская Федерация, а от демократии отказались в пользу милитаризма. Служба в армии — это возможность построить успешную карьеру и получить гражданские права.
Но новые открытия породили новые проблемы. Безопасности планеты угрожают гигантские жуки с далекой системы планет Клендату. От агрессивных насекомых не спасает огромное расстояние — им по силам изменять траекторию полета метеоритов и перенаправлять их на Землю. Чтобы защитить планету и новые колонии, правительство начинает всеобщую мобилизацию и направляет в Клендату военные силы.
Джонни Рико — вчерашний школьник, мечтающий о службе в космической авиации вместе со своей возлюбленной, Кармен. Они проходят отбор, Кармен поступает в летную академию, но Джонни из-за проваленного экзамена попадает в ряды десантников, тех, кто сражается с жуками на передовой.
События в фильме происходят в 2197 году.
Исполнителя главной роли актера Каспера Ван Дьена часто спрашивали, почему роль аргентинца Рико играет светловолосый и голубоглазый актер. Ван Дьен объясняет это тем, что его персонаж — потомок многочисленных немецких мигрантов в Аргентину.
На одном из мостиков звездолета можно заметить миниатюрный “Тысячелетний Сокол” - звездолет из фильма “Звездные войны”.
Во время съемок Джейк Бьюзи (Эйс) получил солнечный удар, после того, как несколько часов проработал на открытом солнце в пустыне при сорокаградусной жаре. Это на неделю остановило съемочный процесс. В среднем, каждый день около 25 человек получали солнечный удары.
В одной из сцен Каспер ван Дьен действительно ударил актера Патрика Малдуна по лицу, разбив ему губу. Позднее в интервью Малдун рассказал, что у ван Дьена хорошо поставленный удар.
Использование нацистских образов применительно к американским героям вызвало неоднозначную реакцию во время кинотеатрального проката: некоторые зрители увидели в этом сатиру, другие же сочли это восхвалением фашизма.
Большинство арахнидов, появляющихся в кадре, созданы с использование спецэффектов. Однако было построено и несколько роботизированных моделей в натуральную величину.
В сцене, где дети топчут мадагаскарских тараканов были использованы поддельные насекомые.
Самостоятельно выполняя трюк - прыжок с танкера - Каспер ван Дьен сломал ребро.
Солдатские боевые шлемы из фильма были перекрашены и повторно использованы группой спецназа в концовке фильма “Планета обезьян” 2001 года. Другое снаряжение появлялось в фильмах “Могучие рейнджеры: Затерянная галактика” и сериале “Светлячок”.
Марк Уолберг отказался от роли Джонни Рико.
База, на которой размещается академия флота называется “Терешкова”, в честь женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Во время съемок было использовано около 80 литров искусственной крови.
Сценарист Эдвард Ноймайер начинал создание сценария для фильма как оригинальную историю с названием “Охота на жуков в форпосте номер девять”. Когда ему указали на сходство его сценария с романом Роберта Хайнлайна “Звездный десант”, им было решено взять за основу сценария именно роман.
Сцена обороны форта содержит много отсылок к фильму “Зулусы”, например, такие фразы как: “Мы все умрем!”, “Огонь по готовности!”, “Отступаем в лагерь!”, а также аналогичные ракурсы камеры.
В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной.
Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта Землян на космическом военном корабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу Земли.
В их руках — современнейшее оружие и будущее людской расы.