Звездный десант, 1997

События в фильме происходят в 2197 году.

Исполнителя главной роли актера Каспера Ван Дьена часто спрашивали, почему роль аргентинца Рико играет светловолосый и голубоглазый актер. Ван Дьен объясняет это тем, что его персонаж — потомок многочисленных немецких мигрантов в Аргентину.

На одном из мостиков звездолета можно заметить миниатюрный “Тысячелетний Сокол” - звездолет из фильма “Звездные войны”.

Во время съемок Джейк Бьюзи (Эйс) получил солнечный удар, после того, как несколько часов проработал на открытом солнце в пустыне при сорокаградусной жаре. Это на неделю остановило съемочный процесс. В среднем, каждый день около 25 человек получали солнечный удары.

В одной из сцен Каспер ван Дьен действительно ударил актера Патрика Малдуна по лицу, разбив ему губу. Позднее в интервью Малдун рассказал, что у ван Дьена хорошо поставленный удар.

Использование нацистских образов применительно к американским героям вызвало неоднозначную реакцию во время кинотеатрального проката: некоторые зрители увидели в этом сатиру, другие же сочли это восхвалением фашизма.

Большинство арахнидов, появляющихся в кадре, созданы с использование спецэффектов. Однако было построено и несколько роботизированных моделей в натуральную величину.

В сцене, где дети топчут мадагаскарских тараканов были использованы поддельные насекомые.

Самостоятельно выполняя трюк - прыжок с танкера - Каспер ван Дьен сломал ребро.

Солдатские боевые шлемы из фильма были перекрашены и повторно использованы группой спецназа в концовке фильма “Планета обезьян” 2001 года. Другое снаряжение появлялось в фильмах “Могучие рейнджеры: Затерянная галактика” и сериале “Светлячок”.

Марк Уолберг отказался от роли Джонни Рико.

База, на которой размещается академия флота называется “Терешкова”, в честь женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Во время съемок было использовано около 80 литров искусственной крови.

Сценарист Эдвард Ноймайер начинал создание сценария для фильма как оригинальную историю с названием “Охота на жуков в форпосте номер девять”. Когда ему указали на сходство его сценария с романом Роберта Хайнлайна “Звездный десант”, им было решено взять за основу сценария именно роман.

Сцена обороны форта содержит много отсылок к фильму “Зулусы”, например, такие фразы как: “Мы все умрем!”, “Огонь по готовности!”, “Отступаем в лагерь!”, а также аналогичные ракурсы камеры.

