6.8
6.8

Булворд

, 1998
Bulworth
США / комедия, мелодрама, драма / 18+
О фильме

Думая, что карьера его окончена, сенатор Джей Булворт подписывает контракт на огромную сумму денег, страхуя свою собственную жизнь. Но страх надвигающейся смерти вызывает непреодолимое желание рассказать всем, какова политическая жизнь на самом деле. Неожиданно для самого себя сенатор становится супер популярным. В это же время он безнадежно влюбляется в Нину, красивую девушку, активистку маленького городка. Теперь, когда у Булворта возродился вкус к жизни, он должен найти убийцу, который охотится за ним…

В ролях

Шон Эстин
Холли Берри
Эрни Ли Бэнкс
Адила Барнс
Винни Аркиро
Уоррен Битти
Режиссер Уоррен Битти
Сценарист Уоррен Битти, Джереми Пиксер
Композитор Эннио Морриконе
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 16 октября 2009
Премьера в мире 15 мая 1998
Дата выхода
22 мая 1998 Россия 16+
25 февраля 1999 Австралия
22 января 1999 Великобритания
15 июля 1999 Германия
22 мая 1998 Казахстан
15 мая 1998 США
22 мая 1998 Украина
4 сентября 1999 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $29 202 884
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Bulworth, Bulvortas, Bulworth - Candidato em Perigo, Bulworth - Il senatore, Bulworth - Nyomd a sódert!, El senador Bulworth, Koko kansan Bulworth, Politicamente Incorreto, Senator Bulworth, Škandál, Skandál Bulworth, Tribulations, Μπούλγουορθ, Булворт, Булворт/Bulvort, Сенаторът, ブルワース, 選舉追緝令1998

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Sen. Jay Billington Bulworth Непристойность? Богачи становятся богаче и богаче, а средний класс становится все беднее/ Зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов/ ну дружище, если бы ты и так не был богат с самого начала, такая ситуация просто отстой/ потому что богатейший среди нас — m##### f##### — получает 98 процентов от этого/ и каждый другой m##### f##### в мире остаётся гадать, куда мы пошли с этим/ Непристойность?/ Я — сенатор/ мне нужно поднимать десять тысяч долларов в день каждый день, когда я в Вашингтоне/ Я не могу собрать это в Южном Центральном/ Я собираю это в Беверли-Хиллз/ Так что я голосую за них в Сенате так, как они хотят, чтобы я голосовал/ и-и-и и посылаю им мои законопроекты/ Но у нас в Южном Центральном погибают дети так же рано, как и в Перу/ У нас общественные школы — это кошмар/ У нас Конгресс, который не имеет ни малейшего намёка/ У нас дети с подствольными винтовками/ У нас милиции бросают бомбы/ У нас Билл просто расплывается в слезах/ У нас Ньют обвиняет подростковых матерей/ У нас фабрики закрываются/ К черту — куда исчезли все хорошие рабочие места? Ладно — скажу тебе, куда они ушли/ Мои вкладчики получают больше прибыли, нанимая детей в Мексике/ О, брат может работать в фаст-фуде/ Если он не может придумывать компьютерные игры/ Но то, что мы раньше называли Америкой/ Это идёт к концу/ Как молодой человек сможет выполнять свои финансовые обязанности, работая и м##### f##### Burger King? Ему это не под силу/ И, пожалуйста, не начинай с той школьной чепухи/ Там совсем нет образования/ Непристойность? У нас миллион братьев в тюрьмах/ Я имею в виду — стены реально качаются/ Но можно быть уверенным: они все бы вышли, если бы могли заплатить Джонни Кочрана/ Конституция должна давать им равный шанс/ Ну и это точно не произойдёт/ Разве не пора отнять немного у богатого m##### f##### и дать немного бедным? Я имею в виду тех парней там на мониторе/ Они хотят, чтобы государство было меньше и слабее/ но они говорят за богатых двадцать процентов, притворяясь, что защищают слабых/ А теперь, сука, f#####, c########, вот настоящая непристойность/ Чернокожие люди живут этим каждый день/ Пытаясь поверить словам, которые говорят Демократы и Республиканцы/ Непристойность? Я — Джей Биллингтон Болворт и я пришёл сказать/ У Демократической партии есть за что заплатить/ Она заплатит это в гетто/ Она заплатит это там...
[немного говорит]
Sen. Jay Billington Bulworth Знаешь того парня в будке, который разговаривает с тобой через крошечный наушник? Он боится, что парни из сетей скажут ему, что он кончен/ Если он позволяет человеку продолжать говорить, как я говорю с тобой/ Потому что корпорации держат сети, и они получают право говорить о стране и кого сегодня считать сумасшедшим/ Я бы прервал эфир на рекламу, если тебе ещё нужна эта работа/ Потому что завтра тебя могут не вернуть в эту корпоративную шайку/ Переключись на рекламу, переключись на рекламу, переключись на рекламу/ Хорошо, у меня простой вопрос к этой сети/ которая платит тебе за выполнение этой задачи/ Как же у них вообще есть эфирное время? Разве они не народ? Разве они не стоят 70 миллиардов перед обществом сегодня? Если бы не продавшийся конгресс, отдающий их за большие политические взятки? Это безнадёжно, видишь/ Если ты баллотируешься без телевизора/ Если у тебя нет больших денег/ Ты проиграешь/ Корпорации и вещатели сделают тебя мертвым мясом/ Тебя учили в этой стране, что свобода слова/ Но свобода не даёт тебе мест на ТВ/ Если хочешь, чтобы сенаторы не были куплены/ То дай им бесплатное эфирное время/ Они не будут подделывать/ Телекоммуникации — имя зверя/ которое пожирает мир с запада на восток/ Фильмы, таблоиды, ТВ и журналы/ говорят нам, что думать и что делать/ И все наши надежды и мечты/ Вся эта информация делает Америку жирной/ Но если компания за пределами страны/ Насколько американской это? Но у нас есть американцы с семьями, которые даже не могут купить еду/ Спроси брата, которого уволили, получает ли он какие‑либо условия/ Или белого парня, который вкалывает до могилы/ Ему не обязательно быть чёрным, чтобы жить как раб/ Богатые люди всегда держались на вершине, разделяя белых и цветных/ но белые люди имеют больше общего с цветными, чем с богатыми/ нам просто нужно их ликвидировать/ Белые, черные, коричневые, желтые люди — избавимся от них всех/ Всё, что нам нужно — добровольная, свободная, открытая программа по разрушению расовых различий/ Каждый должен трахаться с каждым, пока они все не станут одного цвета
Непристойность? Я — Джей Биллингтон Болворт. И я пришёл сказать/ Демократическая партия должна что‑то заплатить/ Это заплатить в гетто/ Это заплатить там...

Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
