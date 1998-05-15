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Счастье Счастье
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Happiness

Счастье, 1998

1998 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Три сестры пытаются увериться в мысли, что непременно найдут, или уже нашли, свое счастье.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 15 мая 1998
Премьера в мире 15 мая 1998
Возраст 18+
MPAA NC-17
Бюджет $2 200 000
Режиссер
Тодд Солондз
Тодд Солондз
В ролях
Дэн Моран
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Элизабет Эшли
Элизабет Эшли
Джон Ловитц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Счастье 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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