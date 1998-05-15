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Счастье
Happiness
Счастье, 1998
1998 / США
7.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Три сестры пытаются увериться в мысли, что непременно найдут, или уже нашли, свое счастье.
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7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
1998
Премьера в России
15 мая 1998
Премьера в мире
15 мая 1998
Возраст
18+
MPAA
NC-17
Бюджет
$2 200 000
Режиссер
Тодд Солондз
В ролях
Дэн Моран
Джейн Адамс
Филип Сеймур Хоффман
Элизабет Эшли
Джон Ловитц
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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