Преуспевающий адвокат Рик Магрудер недавно развелся с женой. В его активе — успешная карьера, безупречная репутация. На одной из вечеринок он знакомится с привлекательной официанткой Мэллори Досс. Рик не догадывался, к чему приведет встреча с этой женщиной. Потакая ее желаниям, он запутывается в паутине лжи, и это приводит к страшным последствиям.
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