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Постер фильма Леший
6.3
Киноафиша Фильмы Леший
6.3

Леший

, 1998
The Gingerbread Man
США / триллер / 18+
Постер фильма Леший
6.3

О фильме

Преуспевающий адвокат Рик Магрудер недавно развелся с женой. В его активе — успешная карьера, безупречная репутация. На одной из вечеринок он знакомится с привлекательной официанткой Мэллори Досс. Рик не догадывался, к чему приведет встреча с этой женщиной. Потакая ее желаниям, он запутывается в паутине лжи, и это приводит к страшным последствиям.

В ролях

Кеннет Брана
Кеннет Брана
Rick Magruder
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Mallory Doss
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Clyde Pell
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Lois Harlan
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Leeanne Magruder
Том Беренджер
Том Беренджер
Pete Randle
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Libby Magruder
Джесси Джеймс
Jeff Magruder
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Dixon Doss
Clyde Hayes
Carl Alden
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Джон Гришэм, Clyde Hayes
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 23 января 1998
Дата выхода
23 января 1998 Россия 16+
21 мая 1998 Германия
17 января 1999 Италия
23 января 1998 Казахстан
23 января 1998 США
23 января 1998 Украина
3 июня 1998 Франция
26 ноября 1998 Чехия U
6 марта 1999 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $1 677 131
Производство Enchanter Entertainment, Island Pictures
Другие названия
The Gingerbread Man, Gingerbread Man, A Armação, Até que a Morte nos Separe, Avocat si victima, Caminhos Perigosos, Conflicte d'interessos, Conflicto de intereses, Conflitto di interessi, Démoni csapda, El engaño, Enquête sur moeurs, Fałszywa ofiara, Gingerbread, Gingerbread Man - Eine nächtliche Affäre, Gingerbread Man - Gefährliche Träume, Gingerbread man - kuka pelkää mustaa miestä?, Ha eljõ a zsákos ember, Hasta que la muerte nos separe, Imbierinis žmogeliukas, John Grishamin Kuka pelkää mustaa miestä, Kaybetme zamanı, Kuka pelkää mustaa miestä, Kuka pelkää mustaa miestä?, Metsavaim, O anthropos tou valtou, Piparkakkumies, Piparkoogimehike, Prikriveno ludilo, Zaslepljeni advokat, Ο άνθρωπος του βάλτου, Леший, Пряничний чоловік, Хлебният човек, 相続人（1998）, 진저브레드 맨, The Gingerbread Man - Gefährliche Träume

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

Цитаты

Pete Randle Я бы и капли п##и на неё не пожалел, даже если бы она горела в огне.
Rick Magruder Да, сэр, мы в курсе ваших проблем с мочеиспусканием.

Отзывы о фильме

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