Долгие годы Джудит Нельсон играла перед мужем роль совершенной жены. Но равнодушие супруга, подавив в женщине почти все чувства и эмоции, отстранило ее от окружающего мира… Появление Пэта Франкато, человека с собственным горем и мечтами, неожиданно все меняет. Его знакомство с Джудит полностью переворачивает прежнюю жизнь, оставляя прошлое далеко позади. Они ищут правду — правду жизни и мира. Но, поделившись между собой самыми сокровенными итайными желаниями, смогут ли они признаться друг другу в любви?