6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
На всю катушку

Living Out Loud 18+
О фильме

Долгие годы Джудит Нельсон играла перед мужем роль совершенной жены. Но равнодушие супруга, подавив в женщине почти все чувства и эмоции, отстранило ее от окружающего мира… Появление Пэта Франкато, человека с собственным горем и мечтами, неожиданно все меняет. Его знакомство с Джудит полностью переворачивает прежнюю жизнь, оставляя прошлое далеко позади. Они ищут правду — правду жизни и мира. Но, поделившись между собой самыми сокровенными итайными желаниями, смогут ли они признаться друг другу в любви?

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 15 сентября 1998
Дата выхода
15 сентября 1998 Россия 16+
4 февраля 1999 Германия
15 сентября 1998 Казахстан
30 октября 1998 США
15 сентября 1998 Украина
4 января 1999 Франция U
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $15 610 299
Производство Jersey Films, New Line Cinema
Другие названия
Living Out Loud, A csók, Bonjour, la vie!, Bučinys, D'une vie à l'autre, De ahora en adelante, Elämän satuttamat, I foni tis kardias, Kiss, Leetroff et Ha-Haim, När livet vänder, O Jogo da Sedução, Pełnia życia, Täyttä elämää, The Kiss, Traieste-ti viata, Volta por Cima, Wachgeküßt, Živjeti glasno, Η φωνή της καρδιάς, На всю катушку, Целувката, 勇敢說愛
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе
В ролях
Холли Хантер
Холли Хантер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Куин Латифа
Куин Латифа
Мартин Донован
Мартин Донован
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Все актеры и съемочная группа
6.5
6.5 IMDb
