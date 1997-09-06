На грани, 1997

Миллиардер Чарльз Морс отправляется вместе со своей женой-супермоделью Микки на Аляску, где у нее должна пройти очередная фотосессия. Во время полета их небольшой самолет сталкивается с птицами и терпит крушение. Чарльзу с Микки, а также фотографу Бобу и его помощнику Стивену удается выжить, но они оказываются в лесу, полном диких животных. Удастся ли группе неподготовленных людей продержаться до прихода помощи?