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The Edge

На грани, 1997

1997 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Миллиардер Чарльз Морс отправляется вместе со своей женой-супермоделью Микки на Аляску, где у нее должна пройти очередная фотосессия. Во время полета их небольшой самолет сталкивается с птицами и терпит крушение. Чарльзу с Микки, а также фотографу Бобу и его помощнику Стивену удается выжить, но они оказываются в лесу, полном диких животных. Удастся ли группе неподготовленных людей продержаться до прихода помощи?

  • Энтони Хопкинс чуть не погиб во время съемок в Альберте. Актер принимал обезболивающие препараты из-за проблем с шеей, и однажды он упал в реку, но не чувствовал, что замерз, пока не начал страдать от переохлаждения. Его пришлось срочно доставить в больницу.
  • Книги «Потерянные в дикой природе» (Lost in the wilds), которую читает герой Энтони Хопкинса, не существует. 
  • Нож, который фигурирует в фильме, был сделан на заказ мастером Брайаном Литтлом из нержавеющей стали с ручкой из слоновой кости.
  • Использованный в фильме самолет был также задействован при съемках картины «Шесть дней, семь ночей». В обеих кинолентах он терпит аварию. 
  • Это второй фильм, в котором Энтони Хопкинс снимался вместе с медведем-актером Бартом. Первым была картина «Легенды осени». Медведь умер в 2000 году в возрасте 23 лет.

Фотограф Роберт Грин убеждает миллионера Морса отправиться вместе с супругой, моделью Микки, на Аляску. В поисках места для съемок они оказываются на небольшом самолете. Потерпев крушение, мужчины выживают, но вскоре им предстоит вступить в схватку с дикой природой. К тому же богач начинает подозревать жену в романе с молодым соперником.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 сентября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Ли Тамахори
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Эль Макферсон
Эль Макферсон
Все актеры и съемочная группа
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На грани
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