Мистер Бин. Фильм-катастрофа, 1997

Чемпиона мира по попаданию в глупые ситуации, мистера Бина, который работает смотрителем в Королевской Британской Галерее, отправляют в США. Начальство просто хочет избавиться от невыносимого работника, но в Штатах его принимают за большую шишку, которая приехала на открытие Лос-Анджелесской выставки, жемчужиной которой является легендарная картина «Портрет моей матери». Бедные американцы еще не знают, насколько опасно подпускать нескладного британца к чему-то ценному.