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Мистер Бин. Фильм-катастрофа Мистер Бин. Фильм-катастрофа
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Bean

Мистер Бин. Фильм-катастрофа, 1997

1997 / США / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Чемпиона мира по попаданию в глупые ситуации, мистера Бина, который работает смотрителем в Королевской Британской Галерее, отправляют в США. Начальство просто хочет избавиться от невыносимого работника, но в Штатах его принимают за большую шишку, которая приехала на открытие Лос-Анджелесской выставки, жемчужиной которой является легендарная картина «Портрет моей матери». Бедные американцы еще не знают, насколько опасно подпускать нескладного британца к чему-то ценному.

  • Изначально продюсеры искали неизвестного актера на роль генерала Ньютона. Берт Рейнольдс был поклонником телесериала и уговорил отдать эту роль ему. Еще один фанат сериала, актер Стив Мартин, хотел сыграть Дэвида Лэнгли.
  • Это был первый фильм, который собрал 100 миллионов долларов еще до того, как был выпущен в США. 
  • В фильме повторно использованы некоторые скетчи из оригинального сериала. 
  • В паспорте мистера Бина указано, что он родился в Энфилде, 6 января 1955 года. Год и число совпадают с датой рождения актера Роуэна Аткинсона, но актер родился в городе Консетте. 
  • Подруга мистера Бина Ирма Гобб из телесериала не появляется ни в этом фильме, ни в его продолжении. Медвежонка мистера Бина можно увидеть только в конце этого фильма.
  • Из фильма был полностью вырезан персонаж по имени Энни: милая девушка, работавшая в музее.

Мистер Бин работает смотрителем в Королевской Британской Галерее. Начальство отправляет Бина в командировку в Лос-Анджелес. Там его принимают за официальное лицо, приехавшее на открытие величайшей выставки США…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 15 января 1998
Премьера в мире 3 июля 1997
Возраст 12+
Режиссер
Мэл Смит
В ролях
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Джон Миллз
Памела Рид
Харрис Юлин
Ларри Дрэйк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мистер Бин. Фильм-катастрофа 2 постера
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Мистер Бин. Фильм-катастрофа
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6 января 2021 10:04
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