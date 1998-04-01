Меркурий в опасности, 1998

АНБ разрабатывает сложнейший шифр, который они называют Меркурием. Чтобы проверить его, они помещают шифр в журнал с головоломками. К их удивлению, его тут же расшифровывает Саймон Линч, девятилетний мальчик-аутист, который любит головоломки. Кудроу, босс АНБ, решает устранить мальчика, так как распространение шифра может уничтожить всю правительственную систему Британии. Агент, которого он посылает, убивает родителей Саймона, но не может найти самого мальчика и уходит, когда приезжает полиция. Агент ФБР Арт Джеффрис направлен спасти Саймона. Герои пускаются в бега, но у АНБ есть свои люди в ФБР, и кольцо вокруг них смыкается…
Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, «не поддающийся дешифровке» правительственный код. Саймон может читать «Меркурий`, новейший шифровальныйкод, так же легко, как другие дети читают книги. Эти способности ставят под угрозу сам смысл существования новейшей разработки стоимостью миллиард долларов, особенно если враги Соединенных Штатов узнают о необыкновенном мальчике и захватят его. Глава Программы Ник Кудроу приказывает устранить»угрозу безопасности страны`, но он не учитывает, что в дело вмешивается Джеффрис. Преследуемые кровавыми убийцами, Саймон и Джеффрис понимают, что никому доверять нельзя. Время работает не на них, идетектив решает, что единственная надежда на спасение — использовать удивительные способности Саймона и призвать убийц к ответу...