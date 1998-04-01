Меркурий в опасности, 1998

АНБ разрабатывает сложнейший шифр, который они называют Меркурием. Чтобы проверить его, они помещают шифр в журнал с головоломками. К их удивлению, его тут же расшифровывает Саймон Линч, девятилетний мальчик-аутист, который любит головоломки. Кудроу, босс АНБ, решает устранить мальчика, так как распространение шифра может уничтожить всю правительственную систему Британии. Агент, которого он посылает, убивает родителей Саймона, но не может найти самого мальчика и уходит, когда приезжает полиция. Агент ФБР Арт Джеффрис направлен спасти Саймона. Герои пускаются в бега, но у АНБ есть свои люди в ФБР, и кольцо вокруг них смыкается…