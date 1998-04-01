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Меркурий в опасности Меркурий в опасности
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Mercury Rising

Меркурий в опасности, 1998

1998 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

АНБ разрабатывает сложнейший шифр, который они называют Меркурием. Чтобы проверить его, они помещают шифр в журнал с головоломками. К их удивлению, его тут же расшифровывает Саймон Линч, девятилетний мальчик-аутист, который любит головоломки. Кудроу, босс АНБ, решает устранить мальчика, так как распространение шифра может уничтожить всю правительственную систему Британии. Агент, которого он посылает, убивает родителей Саймона, но не может найти самого мальчика и уходит, когда приезжает полиция. Агент ФБР Арт Джеффрис направлен спасти Саймона. Герои пускаются в бега, но у АНБ есть свои люди в ФБР, и кольцо вокруг них смыкается…

  • Юный актер Мико Хьюз проводил время с аутичными детьми в специальной школе, чтобы понять, как изобразить аутиста. Беннетт Левенталь, глава отделения детской психиатрии в Чикагском университете, который шесть недель обучал Мико в школе для детей-аутистов, на премьере фильма сказал: «Даже я тебе поверил».
  • Сюжет основан на реальном событии, произошедшем в декабре 1955 года, когда из-за опечатки в газетном объявлении маленький мальчик позвонил по сверхсекретной линией в Континентальное командование ПВО США. Когда полковник Гарри Шуп ответил на звонок, он ожидал услышать о ракетном ударе по США. Вместо этого у телефона был маленький мальчик, который хотел поговорить с Сантой.

Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, «не поддающийся дешифровке» правительственный код. Саймон может читать «Меркурий`, новейший шифровальныйкод, так же легко, как другие дети читают книги. Эти способности ставят под угрозу сам смысл существования новейшей разработки стоимостью миллиард долларов, особенно если враги Соединенных Штатов узнают о необыкновенном мальчике и захватят его. Глава Программы Ник Кудроу приказывает устранить»угрозу безопасности страны`, но он не учитывает, что в дело вмешивается Джеффрис. Преследуемые кровавыми убийцами, Саймон и Джеффрис понимают, что никому доверять нельзя. Время работает не на них, идетектив решает, что единственная надежда на спасение — использовать удивительные способности Саймона и призвать убийц к ответу...

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 апреля 1998
Премьера онлайн 1 января 2019
Премьера в мире 1 апреля 1998
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Хэролд Беккер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Меркурий в опасности 2 постера
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саундтрек фильма Меркурий в опасности
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
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