Доктор Дулиттл, 1998

У доктора Джона Дулиттла есть, кажется, все, о чем только можно мечтать: удавшаяся карьера, красивая жена и две прелестные дочки. В довершение ко всему он вот — вот заключит самую большую в своей жизни финансовую сделку. Короче, доктор Дулиттл — настоящий счастливчик. И вдруг случается ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем просыпается когда — то присущая ему способность… говорить на языке зверей. Дулиттл в прямом смысле слова понимает зов природы и может на него ответить. Отныне его ждет настоящая «собачья жизнь`. Четвероногие и пернатые пациенты, прослышав про чудесного целителя, не дают ему прохода дома и на работе...