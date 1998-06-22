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Доктор Дулиттл Доктор Дулиттл
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Doctor Dolittle

Доктор Дулиттл, 1998

1998 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мир лежит в руках доктора Джона Дулиттла: у него красивая жена, две очаровательные дочери и блестящая карьера. Однажды ночью Джон сбивает собаку на своей машине, та кричит «тупица» и исчезает. Джон понимает, воплотился его самый худший страх: к нему вернулись его детские способности общаться с животными. К сожалению, слухи о его способностях быстро распространяются. Вскоре многие животные, от крысы до лошади, устремляются к Джону за медицинской помощью. Его коллеги подозревают, что он сходит с ума, а его семья начинает медленно рассыпаться. Сможет ли герой исправить положение при помощи своих новых мохнатых и пернатых друзей?

  • Эдди Мерфи страшно боится живых животных и настаивал на том, чтобы как можно больше зверей было создано в цифровом виде уже после съемок. Когда технические возможности этого не позволяли, и актеру приходилось находиться со зверями в одном помещении, съемки часто заканчивались криками ужаса в его исполнении.
  • Фильм основан на одноименной серии детских рассказов Хью Лофтинга, но почти не использует никаких материалов из романов: главная связь – это имя и доктор, который может разговаривать с животными, двухголовая игуана Пушми-пуллю, популярнейшая героиня  серии, очень кратко появляется в нескольких сценах.

У доктора Джона Дулиттла есть, кажется, все, о чем только можно мечтать: удавшаяся карьера, красивая жена и две прелестные дочки. В довершение ко всему он вот — вот заключит самую большую в своей жизни финансовую сделку. Короче, доктор Дулиттл — настоящий счастливчик. И вдруг случается ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем просыпается когда — то присущая ему способность… говорить на языке зверей. Дулиттл в прямом смысле слова понимает зов природы и может на него ответить. Отныне его ждет настоящая «собачья жизнь`. Четвероногие и пернатые пациенты, прослышав про чудесного целителя, не дают ему прохода дома и на работе...

 

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 23 октября 1998
Премьера в мире 22 июня 1998
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $71 500 000
Режиссер
Бетти Томас
Бетти Томас
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Оливер Платт
Оливер Платт
Питер Бойл
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Кристен Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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