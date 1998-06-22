Доктор Дулиттл, 1998

Мир лежит в руках доктора Джона Дулиттла: у него красивая жена, две очаровательные дочери и блестящая карьера. Однажды ночью Джон сбивает собаку на своей машине, та кричит «тупица» и исчезает. Джон понимает, воплотился его самый худший страх: к нему вернулись его детские способности общаться с животными. К сожалению, слухи о его способностях быстро распространяются. Вскоре многие животные, от крысы до лошади, устремляются к Джону за медицинской помощью. Его коллеги подозревают, что он сходит с ума, а его семья начинает медленно рассыпаться. Сможет ли герой исправить положение при помощи своих новых мохнатых и пернатых друзей?
У доктора Джона Дулиттла есть, кажется, все, о чем только можно мечтать: удавшаяся карьера, красивая жена и две прелестные дочки. В довершение ко всему он вот — вот заключит самую большую в своей жизни финансовую сделку. Короче, доктор Дулиттл — настоящий счастливчик. И вдруг случается ужасное: доктор Дулиттл замечает, что в нем просыпается когда — то присущая ему способность… говорить на языке зверей. Дулиттл в прямом смысле слова понимает зов природы и может на него ответить. Отныне его ждет настоящая «собачья жизнь`. Четвероногие и пернатые пациенты, прослышав про чудесного целителя, не дают ему прохода дома и на работе...