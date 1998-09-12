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Ронин
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Ronin

Ронин, 1998

1998 / США / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Хотя холодная война давно закончена, тайные наемники, чьи навыки в слежке, шпионаже и силовых схватках буквально легендарны, остаются востребованными при новом мировом порядке и всегда находят высокооплачиваемую работу. Некий таинственный клиент собирает в Париже команду таких «платных оперативников», известных как «Ронины», для похищения сверхсекретного портфеля.

Вскоре выясняется, что это, на первый взгляд простое, задание почти невыполнимо: та же цена обещана за тот же портфель еще нескольким нелегальным группам.

Чтобы справиться с работой, бывший агент ЦРУ по кличке «Сэм» и его наспех сколоченный отряд должны делать то, чего им не приходилось делать никогда раньше: довериться друг другу…

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 3 декабря 1998
Премьера в мире 12 сентября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Джон Франкенхаймер
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Жан Рено
Жан Рено
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Шон Бин
Шон Бин
Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Ронин
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