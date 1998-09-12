Ронин, 1998

Хотя холодная война давно закончена, тайные наемники, чьи навыки в слежке, шпионаже и силовых схватках буквально легендарны, остаются востребованными при новом мировом порядке и всегда находят высокооплачиваемую работу. Некий таинственный клиент собирает в Париже команду таких «платных оперативников», известных как «Ронины», для похищения сверхсекретного портфеля.



Вскоре выясняется, что это, на первый взгляд простое, задание почти невыполнимо: та же цена обещана за тот же портфель еще нескольким нелегальным группам.



Чтобы справиться с работой, бывший агент ЦРУ по кличке «Сэм» и его наспех сколоченный отряд должны делать то, чего им не приходилось делать никогда раньше: довериться друг другу…