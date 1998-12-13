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Вызывающий бурю
The Tempest
Вызывающий бурю, 1998
1998 / США
5.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Классическая пьеса Шекспира, разыгранная на берегах Миссисиппи во время Гражданской войны в США.
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5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1998
Премьера в России
13 декабря 1998
Премьера в мире
13 декабря 1998
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Джек Бендер
В ролях
Питер Фонда
Донзали Эбернэти
Эдди Миллз
Кэтрин Хейгл
Деннис Редфилд
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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