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Вызывающий бурю
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The Tempest

Вызывающий бурю, 1998

1998 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Классическая пьеса Шекспира, разыгранная на берегах Миссисиппи во время Гражданской войны в США.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 13 декабря 1998
Премьера в мире 13 декабря 1998
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Джек Бендер
В ролях
Питер Фонда
Питер Фонда
Донзали Эбернэти
Эдди Миллз
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Деннис Редфилд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вызывающий бурю 2 постера
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