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Шоу Трумана Шоу Трумана
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The Truman Show

Шоу Трумана, 1998

1998 / США
7.8 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

С самого его рождения большая ложь определяет хорошо организованную, но скучную жизнь страхового агента Трумана Бербанка. Не подозревая о тысячах искусно скрытых камер, наблюдающих за каждым его шагом, на протяжении почти трех десятилетий он служит объектом наблюдения и манипуляций телевизионного продюсера Кристофа, создателя круглосуточного реалити-шоу «Шоу Трумана». Вся жизнь вокруг героя представляет собой тщательно продуманный ультрасовременный комплекс, где актеры изображают его семью, друзей и соседей. Сможет ли Труман вырваться из клетки?

  • Актеры Эд Харрис и Джим Керри, сыгравшие соответственно главных антагониста и протагониста фильма, за весь съемочный период ни разу не видели друг друга. 
  • В оригинальном сценарии Трумэн жил в воссозданном Нью-Йорке, но режиссер Питер Вейр превратил его в обычный идиллический пригород США, чтобы фильм был не столь «научно-фантастическим», а концентрировался на героях и внутренней драме. 
  • В одной из первых сцен фильма на кухонном столе Трумана и Мерил стоит коробочка витамина D, необходимая для тех, кто не находится на солнце. Таким образом, уже в первых сценах режиссер дает намеки на искусственность окружения героя.

Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет не запланированная сценарием девушка?

7.8 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 октября 1998
Премьера онлайн 8 сентября 2011
Премьера в мире 1 июня 1998
Возраст 0+
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Блэр Слэйтер
Питер Краузе
Питер Краузе
Уна Дэймон
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Все актеры и съемочная группа
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Шоу Трумана смотреть онлайн

Шоу Трумана
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Знала бы, что это так здорово, давно бы посмотрела.
И вроде сюжет не так чтобы выдающийся (что как раз-таки и отодвигало от просмотра), но как… Читать дальше…
Энки 20 февраля 2016, 15:07
8.7/10
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35 голосов
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