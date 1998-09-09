Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Способный ученик
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
Способный ученик

Apt Pupil 18+
О фильме

История — любимый предмет американского школьника Тодда Боудена. Со страхом и трепетом он листает летопись кровавого прошлого, вглядываясь в лица безымянных жертв. Неожиданно мальчик выясняет, что его сосед — жестокий нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. В обмен на свое молчание подросток требует, чтобы старик открыл ему зловещие тайны самой мрачной страницы в истории человечества. Пока его сверстники штудируют физику и математику, Тодд изучает страшную науку, которую не проходят в школе — науку зла. Его сосед оказывается хорошим учителем. В тихом запуганном старике снова просыпается кровавый надзиратель концлагеря Курт Дюссандер. И для способного ученика наступает время решающего экзамена…

Страна США / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1998
Премьера в мире 9 сентября 1998
Дата выхода
9 сентября 1998 Россия 16+
8 апреля 1999 Австралия
4 декабря 1998 Бразилия
21 мая 1999 Великобритания
24 июня 1999 Германия
25 декабря 1998 Дания
13 ноября 1998 Испания
13 ноября 1998 Италия
9 сентября 1998 Казахстан
20 мая 1999 Нидерланды
15 января 1999 Норвегия
23 октября 1998 США
9 сентября 1998 Украина
6 ноября 1998 Финляндия
20 января 1999 Франция
21 января 1999 Чехия
5 февраля 1999 Швейцария
30 октября 1998 Швеция
26 июня 1999 Япония
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $8 863 193
Производство Phoenix Pictures, Bad Hat Harry Productions, Canal+ Droits Audiovisuels
Другие названия
Apt Pupil, El aprendiz, Den gode elev, Andekas õpilane, Az eminens, Der Musterschüler, El aprendíz, Gabus mokinys, Golden Boy, Kẻ Đội Lốt Học Sinh, L'allievo, L'élève doué, Mallioppilas, Mathimata fovou, Mönstereleven, Nadaný žák, Nadaný ziak, O Aprendiz, Ölümcül Sır, Savršeni učenik, Sob Chantagem, Sommardåd, Uczeń szatana, Un élève doué, Un élève doué - été de corruption, Verano de corrupción, Μαθήματα φόβου, Здібний учень, Прилежен ученик, Савршени ученик, Способный ученик, एप्ट प्यूपिल, ゴールデンボーイ（1998）, 誰在跟我玩遊戲
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Брэд Ренфро
Брэд Ренфро
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Мики Коттрелл
Майкл Рид МакКей
Все актеры и съемочная группа
Фильмы по Стивену Кингу Фильмы по Стивену Кингу

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Todd Bowden Ты что, с ума сошёл? Что ты вообще думал, «дедуля»?
Kurt Dussander Что тебя так взбудоражило?
Todd Bowden Чёрт возьми, у тебя яйца есть! Я мог бы тебя уничтожить, могло случиться всё что угодно!
Kurt Dussander Ты сыграл это прекрасно, мальчик. Я знал, что ты сможешь.
Todd Bowden Ты, блин, пьян? Я мог тебя прямо там прихлопнуть!
Kurt Dussander Да, мог, но не сделал. Почему, думаешь? Твой Эдвард Френч больше не создаст тебе проблем, так что теперь тебя бесит, что единственный способ исправить ситуацию — работать.
Todd Bowden Меня бесит, что у того ублюдка сложилось впечатление, будто я могу сделать то, что невозможно!
Kurt Dussander А вот и могу. И сделаю. Тебе просто придётся работать. Хватит сказок. Хватит дурачиться.
Todd Bowden Я приказы от тебя не принимаю.
Kurt Dussander [sniggers] Теперь принимаешь.
Todd Bowden О, так ты думаешь? А не забывай, что я могу просто зайти туда и взять трубку...
Kurt Dussander И что? Ты правда думаешь, что я отойду в сторону и позволю тебе сдать меня, не утащив с собой? Твоя американская самоуверенность так раздуты, что ты забыл реальность. В Патине погибло 90 тысяч человек. Для всего мира я — монстр. И ты всё это время знал обо мне. Если меня поймают, когда эти репортёры сунут микрофоны мне в лицо, я буду повторять одно имя — твоё имя. Тодд Боуден, Тодд Боуден... Тодд Боуден, да, это было его имя. Долго — месяцы, почти год — он хотел знать всё. Вот как он это выразил, да, всё.
Todd Bowden Ты сумасшедший. Тебе никогда не поверят.
Kurt Dussander Это не важно. О, ты станешь пресловутым, мальчик, поверь мне. И знаешь, что такой скандал может сделать? Он никогда не проходит. Ни для тебя, ни для твоих родителей. И к тому же врать судьям и репортёрам не так просто, как кажется. Для этого надо быть гением. Ты сможешь? Я знаю, что смогу.
Кадры из фильма
