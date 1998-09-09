Todd Bowden Ты что, с ума сошёл? Что ты вообще думал, «дедуля»?

Kurt Dussander Что тебя так взбудоражило?

Todd Bowden Чёрт возьми, у тебя яйца есть! Я мог бы тебя уничтожить, могло случиться всё что угодно!

Kurt Dussander Ты сыграл это прекрасно, мальчик. Я знал, что ты сможешь.

Todd Bowden Ты, блин, пьян? Я мог тебя прямо там прихлопнуть!

Kurt Dussander Да, мог, но не сделал. Почему, думаешь? Твой Эдвард Френч больше не создаст тебе проблем, так что теперь тебя бесит, что единственный способ исправить ситуацию — работать.

Todd Bowden Меня бесит, что у того ублюдка сложилось впечатление, будто я могу сделать то, что невозможно!

Kurt Dussander А вот и могу. И сделаю. Тебе просто придётся работать. Хватит сказок. Хватит дурачиться.

Todd Bowden Я приказы от тебя не принимаю.

Kurt Dussander [sniggers] Теперь принимаешь.

Todd Bowden О, так ты думаешь? А не забывай, что я могу просто зайти туда и взять трубку...

Kurt Dussander И что? Ты правда думаешь, что я отойду в сторону и позволю тебе сдать меня, не утащив с собой? Твоя американская самоуверенность так раздуты, что ты забыл реальность. В Патине погибло 90 тысяч человек. Для всего мира я — монстр. И ты всё это время знал обо мне. Если меня поймают, когда эти репортёры сунут микрофоны мне в лицо, я буду повторять одно имя — твоё имя. Тодд Боуден, Тодд Боуден... Тодд Боуден, да, это было его имя. Долго — месяцы, почти год — он хотел знать всё. Вот как он это выразил, да, всё.

Todd Bowden Ты сумасшедший. Тебе никогда не поверят.