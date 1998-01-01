Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Марцефаль
Марцефаль
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
криминал
Страна
Россия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
1 января 1998
Дата выхода
1 января 1998
Россия
16+
1 января 1998
Казахстан
1 января 1998
Украина
Режиссер
Сергей Кальварский
В ролях
Федор Бондарчук
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Марцефаль
6.2
Кризис среднего возраста
(1997)
0.0
Картонная пристань
(2020)
6.0
На дне
(2015)
5.8
Инородное тело
(2014)
6.9
Пирамммида
(2010)
7.5
12
(2007)
6.3
Тиски
(2007)
6.8
Духless
(2012)
5.1
Утомленные солнцем 2: Предстояние
(2010)
6.3
Про любоff
(2010)
6.6
Дом Солнца
(2010)
6.3
Кошечка
(2009)
