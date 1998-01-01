Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Марцефаль

Марцефаль

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Дата выхода
1 января 1998 Россия 16+
1 января 1998 Казахстан
1 января 1998 Украина
Режиссер
Сергей Кальварский
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Марцефаль
Кризис среднего возраста 6.2
Кризис среднего возраста (1997)
Картонная пристань 0.0
Картонная пристань (2020)
На дне 6.0
На дне (2015)
Инородное тело 5.8
Инородное тело (2014)
Пирамммида 6.9
Пирамммида (2010)
12 7.5
12 (2007)
Тиски 6.3
Тиски (2007)
Духless 6.8
Духless (2012)
Утомленные солнцем 2: Предстояние 5.1
Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)
Про любоff 6.3
Про любоff (2010)
Дом Солнца 6.6
Дом Солнца (2010)
Кошечка 6.3
Кошечка (2009)
Фильм находится в подборках
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше