Великан, 1998

Главные герои фильма - школьники Макс и Кевин, ставшие изгоями в собственном классе. На первый взгляд мальчишки кажутся полными противоположностями: Макс - медлительный и скромный гигант, Кевин - маленького роста, но обладающий необыкновенным проворством и острым умом. Одолеть противников поодиночке они не могут, поэтому решают объединиться в отважного рыцаря-великана. К сожалению, у Кевина серьезные проблемы с сердцем. На Рождество мальчик умирает, но прежде успевает подарить своему лучшему и единственному другу блокнот для записей. Теперь Макс просто обязан написать в нем историю об их рыцаре…
Случилось так, что неожиданная встреча мистическим образом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной.
В своем классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и могучего рыцаря-великана…