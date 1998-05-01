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The Mighty

Великан, 1998

1998 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма - школьники Макс и Кевин, ставшие изгоями в собственном классе. На первый взгляд мальчишки кажутся полными противоположностями: Макс - медлительный и скромный гигант, Кевин - маленького роста, но обладающий необыкновенным проворством и острым умом. Одолеть противников поодиночке они не могут, поэтому решают объединиться в отважного рыцаря-великана. К сожалению, у Кевина серьезные проблемы с сердцем. На Рождество мальчик умирает, но прежде успевает подарить своему лучшему и единственному другу блокнот для записей. Теперь Макс просто обязан написать в нем историю об их рыцаре…

  • Фильм снят по роману Родмана Филбрика Freak The Mighty (“Великан-урод”). Изначально картина должна была носить такое же название, но киностудия Miramax сочла его оскорбительным. 
  • Год спустя, в 1999 году, Киран Калкин (Кевин) и Элден Хенсон (Макс) сыграли вместе в молодежной комедии “Это все она”. 
  • Режиссер картины Питер Челсом - британец. “Великан” стал его первым американским проектом. 
  • В 1998 году Джина Роулендс (Грэм) и Джиллиан Андерсон (Лоретта Ли) появились еще в одном фильме - “Превратности любви” - в роли матери и дочери. 
  • Изначально на роль Кевина рассматривалась кандидатура Йена Майкла Смита.

Случилось так, что неожиданная встреча мистическим образом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной.

В своем классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и могучего рыцаря-великана…

8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 2 июня 1998
Премьера в мире 1 мая 1998
Возраст 12+
Режиссер
Питер Челсом
Питер Челсом
В ролях
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Киран Калкин
Киран Калкин
Мит Лоаф
Мит Лоаф
Элден Хенсон
Элден Хенсон
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великан 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
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